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NATO je posle sastanka posvećenog upadima u vazdušni prostor Poljske i Rumunije poručio da Rusija snosi punu odgovornost i najavio nove korake za jačanje bezbednosti istočnog krila Alijanse.

Članice NATO-a sastale su se danas kako bi razgovarale o nedavnim upadima u vazdušni prostor Poljske i Rumunije i zaključile da Rusija snosi punu odgovornost za te incidente.

Saveznici su iskazali solidarnost sa dve članice, a glavna tema sastanka bile su povrede vazdušnog prostora na istočnom krilu Alijanse.

Tokom poslednjih nedelja nekoliko dronova ušlo je u rumunski vazdušni prostor. Predsednik Rumunije Nikušor Dan izjavio je da je nedopustivo i neprihvatljivo da Kremlj nastavlja sa povredama vazdušnog prostora njegove zemlje.

U Poljskoj je 29. jula pao krstareći projektil. Poljski premijer Donald Tusk pojasnio je da se radilo o naoružanoj bespilotnoj letelici, koja je verovatno bila ruska, a koja se srušila 50 kilometara od grada Lublina.

"Ovaj incident još je jedan nepromišljen čin Rusije i opasna posledica njenog rata protiv Ukrajine", izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rute.

Mark Rute Foto: Georgi Licovski/EPA

"Saveznici su ponovili da Rusija snosi punu odgovornost"

Portparolka NATO-a Alison Hart rekla je danas da su saveznici izrazili solidarnost sa Rumunijom i Poljskom zbog upada i osudili Rusiju zbog njenih nepromišljenih postupaka.

"Saveznici su ponovili da Rusija snosi punu odgovornost za povrede vazdušnog prostora, koje su opasne i neprihvatljive i pokazuju da Rusija sve više svesno prihvata rizik", navodi se u zvaničnom saopštenju sa sastanka.

Potvrđena je i podrška Ukrajini, dok ruska invazija ulazi u petu godinu.

"Saveznici su naglasili da ih ovi i drugi neodgovorni postupci Rusije neće odvratiti od njihove trajne posvećenosti Ukrajini, jer i njena bezbednost doprinosi našoj", navodi se u saopštenju NATO-a.

Rumunski ambasador pri NATO-u Dan Nekulaesku na sastanku je naglasio potrebu da saveznici nastave da ulažu u vojne kapacitete. To bi, prema njegovim rečima, Bukureštu i NATO-u omogućilo efikasniju odbranu.

"Takođe sam izrazio solidarnost sa našim poljskim prijateljima, jer nastavljamo sa koordinacijom na istočnom krilu", rekao je Nekulaesku.

Poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš izjavio je da je Alijansa pokazala jasnu solidarnost i spremnost na "nove korake" za jačanje bezbednosti, posebno duž istočnih granica i na Baltičkom moru.