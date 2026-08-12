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NOVI IZRAELSKI NAPAD NA GAZU: Poginuo jedan Palestinac, više ranjenih
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Jedan Palestinac je poginuo, a više ih je ranjeno u izraelskom napadu na vozilo u Beit Lahiji, na severu Pojasa Gaze. Izraelska vojska tvrdi da je napad izveden zbog "bezbednosne pretnje".
Jedan Palestinac poginuo je danas, a više ih je ranjeno u izraelskom napadu na severni deo Pojasa Gaze. Pozivajući se na medicinske izvore novinska agencija Anadolija je prenela da je meta izraelskog napada bilo vozilo na tri točka u Beit Lahij.
Portparol izraelske vojske izjavio je da je napad izveden kako bi se "uklonila bezbednosna pretnja". Ranjeni Palestinci su prebačeni na lečenje u bolnicu u gradu Gazi.
Današnji napad usledio je posle jednonedeljne obustave izraelskih vazdušnih udara na okupiranu palestinsku enklavu.
Kurir.rs/Agencije
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