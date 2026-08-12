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Porodice pripadnika američke vojske i članovi Kongresa izrazili su zabrinutost zbog sve izraženije krize mentalnog zdravlja među posadom američkog nosača aviona USS Abraham Lincoln posle izveštaja da je bilo više pokušaja mornara da skoče u more zbog rekrodno dugog boravka na brodu.

Dva vodeća specijalizovana američka vojna lista Navy Times i Stars and Stripes, izveštavaju da je bilo više pokušaja mornara da skoče preko palube zbog loših uslova na brodu i mentalnih stresova koji neretko dostižu tačku pucanja.

Oko 5.000 mornara i marinaca na ovom ratnom brodu rekordno dugo je raspoređeno na zadatku povezanom sa ratom protiv Irana, prenosi Gardijan.

Posada je u devetom mesecu na moru i provela je 250 dana zaredom bez iskrcavanja na kopno što je rekord za nosač aviona u moderno vreme.

Foto: MC3 JERINE LEE/US NAVY HANDOUT HANDOUT/U.S. NAVY

Zabrinute porodice iznele su zabrinutost zbog voljenih na Linkolnu na emotivnom gradskom skupu sa vođama mornarice u San Dijegu prošlog četvrtka.

Supruga jednog člana posade Linkolna rekla je u prisustvu oko 200 članova porodica pripadnika posade tog nosača aviona rekla je da joj je muž jednog dana poslao poruku u kojoj kaže da "se nada da se neće probuditi sutra".

List Navy Times je prneo detalje o sprečenim pokušajima samoubistva na nosaču aviona Linkoln tokom trenutne misije.

Anabel Loma rekla je za taj list da je njen muž pokušao da skoči preko palube očajan zbog toga što se njegov boravak na moru neprekidno produžava.

"On je uplašen. Misli da će dobiti nečasni otpust i samo zato što je sagoreo uplašen je da je njegova 13-godišnja karijera uništena", rekla je Anabel Loma.

List je citirao još jednu ženu mornara koja je bila uključena u zaseban incident na Linkolnu u kojem je on sprečio svog kolegu da skoči u more.