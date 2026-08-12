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Američki predsednik Donald Tramp najavio je danas da će portparolka Bele kuće Kerolajn Livit napustiti tu funkciju krajem avgusta i dodao da će ona ostati "uticajan glas" unutar Republikanske stranke uoči američkih međuizbora u novembru.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth social naveo da je Livit odlučila da napusti funkciju portparolke Bele kuće kako bi "provodila više vremena sa decom i porodicom i istakao da on takvu odluku "u potpunosti poštuje i razume".

"Kerolajn je bila pravi lider u Beloj kući i činila je fenomenalan posao u borbi za pravdu i slobodu od 2018, uključujući i našu istorijsku kampanju za reizbor 2024. Kerolajn je bila jedan od najboljih portparola Bele kuće u istorji", ocenio je Tramp.

Livit je za vreme prvog Trampovog predsedničkog mandata obavljala funkciju pomoćnice portparolke Bele kuće, a nakon Trampovog poraza na izborima 2020, postala je direktorka komunkacija za republikansku kongresmenku iz Njujorka Eliz Stefanik.

Tokom Trampove predizborne kampanje 2024, Livit je obavljala funkciju njegovog pokreta MAGA (Make America Great Again, odnosno "Učinimo Ameriku ponovo velikom").

Nakon pobede na predsedničkim izborima 2024, Tramp ju je imenovao za portparolku Bele kuće.

Ona je najmlađa osoba na toj funkciji u istoriji Sjedinjenih Američkih Država.