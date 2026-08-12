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Maroko je uhapsio grupu ljudi osumnjičenih za podsticanje novih pokušaja ilegalnog prelaska u špansku enklavu Seutu i Melilju, saopštilo je danas marokansko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Ministarstvo je navelo da je prethodnih dana pratilo anonimne objave i poruke u kojima se poziva na kolektivne pokušaje ilegalnog ulaska u te dve enklave, što je kažnjivo prema marokanskom zakonu.

Vlasti su preduzele sve potrebne mere kako bi sprečile ilegalne prelaske u Seutu i presrele osobe koje pokušavaju da učestvuju u njima, saopštilo je ministarstvo, dodajući da će pravne mere biti preduzete i protiv onih koji takve pozive promovišu na internetu.

Ministarstvo nije preciziralo koliko je ljudi uhapšeno niti kada su hapšenja izvršena. Navedeno je samo da je privedena grupa ljudi osumnjičenih za podsticanje na ilegalne prelaske i da je protiv njih pokrenuta istraga pod nadzorom nadležnog državnog tužilaštva.

Ministarstvo je pozvalo građane da ne slede, kako je navedeno, "sumnjive i obmanjujuće pozive", upozorivši da bi pokušaji ilegalnog prelaska granice mogli da ugroze ljudske živote.