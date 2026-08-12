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Više od 150 civila ubijeno je, a oko 243 su povređena, tokom prošle godine u vazdušnim napadima američke vojske na Hute u Jemenu, navodi se u izveštaju Pentagona koji će biti poslat američkom Kongresu.

Izveštaj je poslat u okviru godišnjeg izveštaja o civilnim žrtvama, a neimenovani zvaničnik pentagona rekao je da će izveštaj američkom Kongresu biti poslat u narednim mesecima, javlja AP.

Pregled pre svega govori o tri vazdušna napada iz aprila 2025, koji su pokrenuti u okviru američke vojne kamapanje Huta koji imaju podršku Irana.

Napadi su izvršeni na hutske položaje u blizini glavnog grada Sane koja je pod kontrolom te rupe i na luku Ras Isa.

U izveštaju se navodi da je napad na luku Ras Isa bio najsmrtonosniji, i da je tom priliom ubjieno 80 a ranjeno 170 ljudi.

Sjedinjene Američke Države pokrenule su napade na Hute u Jemenu nakon što je ta militantna grupa pokrenula napade na komercijalne brodove u Crvenom moru, odnosno na pomorskoj ruti koja vodi do Sueckog kanala i Sredozemnog mora, a takođe i do Izraela.