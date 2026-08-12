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Dve osobe su poginule pošto se vojni helikopter srušio na polje u centralnom Teksasu u sredu popodne, saopštio je zvaničnik šerifove kancelarije.

Helikopter "Apač"iz vojne baze Fort Hud srušio se oko 13.35 po lokalnom vremenu, a potvrđeno je da su dvojica pilota koji su se nalazili u njemu poginula, rekao je Klif Kolman, portparol Šerifove kancelarije okruga Bel.

Ekipe su intervenisale zbog velikog požara koji je izbio nakon pada helikoptera, a u toku je bila i evakuacija stanovništva, rekao je Kolman.

Helikopter nije udario nijednu građevinu niti osobu, dodao je.

"Srušio se na polje i moglo je da se vidi da je pad bio veoma silovit", rekao je on.

Napadački helikopter AH-64 "Apač" bio je stacioniran u bazi Fort Hud, saopštila je baza. Na mestu nesreće nalazili su se lokalne hitne službe, pripadnici vojske i policija.

"Naš neposredni prioritet je obezbeđivanje mesta nesreće i podrška početnim naporima na terenu", rekao je brigadni general Itan Dajven, vršilac dužnosti komandanta, u saopštenju. "Naše misli su sa članovima posade i njihovim porodicama dok čekamo dodatne informacije".

Foto: Agnieszka Bielecka/PAP

Nije poznato odakle je helikopter dolazio niti gde je bio upućen.

AH-64 "Apač" je borbeni helikopter sa dva člana posade: pilotom koji sedi u zadnjem delu letelice i kopilotom odnosno strelcem koji sedi napred, navodi američka vojska.

Helikopter sa četiri elise može da nosi 16 raketa "Hellfire", 76 vazdušnih raketa i 1.200 metaka za top kalibra 30 milimetara.

"Apache" helikopteri se unapređuju i modernizuju od kada su prvi put uvedeni u upotrebu 1984. godine, a predviđeno je da ostanu u službi do 2050. godine.

"Veoma je pokretljiv, smrtonosan i može da uništava oklopna vozila, ljudstvo i materijalne ciljeve u uslovima otežane vidljivosti na bojištu, na udaljenostima do 8 kilometara", navodi američka vojska na svojoj internet stranici. "Uvođenjem poboljšane situacione svesti, boljih letnih performansi i interoperabilnosti sa združenim snagama, AH-64E je postao najnaprednije borbeno vazdušno sredstvo na svetu".