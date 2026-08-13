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Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je sinoć da su četiri ruska ratna broda oštećena u napadu na pomorsku bazu Novorosijsk u Krasnodarskom kraju Rusije.

Ukrajinski sajt Junajted24medija prenosi da su oštećenja različitog stepena pretrpele dve fregate projekta 11356 - "Admiral Makarov" i "Admiral Esen", mali raketni brod projekta 21631 "Bujan-M" i patrolni brod projekta 22160 "Vasilj Bikov".

Ukrajinske snage su takođe napale radarski sistem 30N6E koji pripada sistemu protivvazdušne odbrane (PVO) S-300, mobilni vatreni položaj na pristaništu broj 2 u luci Novorosijska, ulaz u tunel skladišta nafte na terminalu Šesharis i infrastrukturu na pristaništima broj 3, 6 i 7.

- Pomorska baza Novorosijsk jedan je od ključnih objekata ruske Crnomorske flote i njeno glavno uporište u Crnom moru. Neprijatelj je premestio značajan deo svojih brodova ovde nakon uspešnih specijalnih operacija Odbrambenih snaga (Ukrajine), kada je izgubio mogućnost da ih bezbedno drži u bazama na privremeno okupiranom Krimu - objavila je Služba bezbednosti Ukrajine (SBU).

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je njegova zemlja koristila 15 sistema raketa, vazdušnih i pomorskih dronova domaće proizvodnje u jednom koordinisanom napadu na rusku pomorsku bazu Novorosijsk, pogodivši nekoliko ratnih brodova Crnomorske flote koji su sklonjeni u tu luku.

Kijev post navodi da je ova operacija je pokazala rastući domet ukrajinskog domaćeg udarnog arsenala i njenu sposobnost da napadne jedno od ključnih ruskih vojnih čvorišta u Crnom moru bez oslanjanja na oružje dugog dometa koje se isporučuje sa Zapada.

Zelenski: Sankcije dugog dometa našim oružjem

- Objavljen je izveštaj o rezultatima naše operacije u Novorosijsku. Kombinovana upotreba sankcija dugog dometa našim oružjem. Uspešna operacija - napisao je Zelenski sinoć na društvenoj mreži X.

On se zahvalio ukrajinskim trupama na preciznosti, a proizvođačima oružja na "osetnom jačanju kapaciteta Ukrajine".

Zelenski je naveo da je u operaciji korišćen širok spektar domaćeg vazdušnog i pomorskog naoružanja.

- Po prvi put u jednoj operaciji su Paljanica, Peklo, Bars i Long Neptun dejstvovali zajedno, uz dronove Mič, Fajer point, Ramzaj, Sičen, Trast, Harok, Bober, Ljuti i Dovbuš, kao i bespilotne pomorske površinske brodove Sargan i Mamaj - poručio je predsednik Ukrajine.

Novorosijsk je postao poslednje veće uporište ruske Crnomorske flote u regionu nakon što su ponovljeni ukrajinski napadi primorali Moskvu da premesti mnoge brodove sa Krima, poluostrva koje je Rusija jednostrano proglasila svojoj teritorijom.

Foto: Printscreen Google Maps

Kijev post podseća da se ta luka nalazi na više od 300 kilometara od linije fronta, ali da je ova poslednja operacija pokazala da pomeranje flote dublje u rusku teritoriju nije ostvarilo planirani cilj, a to je da bude van domašaja Ukrajine.