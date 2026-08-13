UKRAJINA ZAPALILA NOVOROSIJSK, PRVI PUT UPOTREBILA 15 VRSTA DOMAĆEG ORUŽJA! U ključnoj luci Crnomorske flote pogođene fregate "Admiral Makarov" i "Admiral Esen"
Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je sinoć da su četiri ruska ratna broda oštećena u napadu na pomorsku bazu Novorosijsk u Krasnodarskom kraju Rusije.
Ukrajinski sajt Junajted24medija prenosi da su oštećenja različitog stepena pretrpele dve fregate projekta 11356 - "Admiral Makarov" i "Admiral Esen", mali raketni brod projekta 21631 "Bujan-M" i patrolni brod projekta 22160 "Vasilj Bikov".
Ukrajinske snage su takođe napale radarski sistem 30N6E koji pripada sistemu protivvazdušne odbrane (PVO) S-300, mobilni vatreni položaj na pristaništu broj 2 u luci Novorosijska, ulaz u tunel skladišta nafte na terminalu Šesharis i infrastrukturu na pristaništima broj 3, 6 i 7.
- Pomorska baza Novorosijsk jedan je od ključnih objekata ruske Crnomorske flote i njeno glavno uporište u Crnom moru. Neprijatelj je premestio značajan deo svojih brodova ovde nakon uspešnih specijalnih operacija Odbrambenih snaga (Ukrajine), kada je izgubio mogućnost da ih bezbedno drži u bazama na privremeno okupiranom Krimu - objavila je Služba bezbednosti Ukrajine (SBU).
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je njegova zemlja koristila 15 sistema raketa, vazdušnih i pomorskih dronova domaće proizvodnje u jednom koordinisanom napadu na rusku pomorsku bazu Novorosijsk, pogodivši nekoliko ratnih brodova Crnomorske flote koji su sklonjeni u tu luku.
Kijev post navodi da je ova operacija je pokazala rastući domet ukrajinskog domaćeg udarnog arsenala i njenu sposobnost da napadne jedno od ključnih ruskih vojnih čvorišta u Crnom moru bez oslanjanja na oružje dugog dometa koje se isporučuje sa Zapada.
Zelenski: Sankcije dugog dometa našim oružjem
- Objavljen je izveštaj o rezultatima naše operacije u Novorosijsku. Kombinovana upotreba sankcija dugog dometa našim oružjem. Uspešna operacija - napisao je Zelenski sinoć na društvenoj mreži X.
On se zahvalio ukrajinskim trupama na preciznosti, a proizvođačima oružja na "osetnom jačanju kapaciteta Ukrajine".
Zelenski je naveo da je u operaciji korišćen širok spektar domaćeg vazdušnog i pomorskog naoružanja.
- Po prvi put u jednoj operaciji su Paljanica, Peklo, Bars i Long Neptun dejstvovali zajedno, uz dronove Mič, Fajer point, Ramzaj, Sičen, Trast, Harok, Bober, Ljuti i Dovbuš, kao i bespilotne pomorske površinske brodove Sargan i Mamaj - poručio je predsednik Ukrajine.
Novorosijsk je postao poslednje veće uporište ruske Crnomorske flote u regionu nakon što su ponovljeni ukrajinski napadi primorali Moskvu da premesti mnoge brodove sa Krima, poluostrva koje je Rusija jednostrano proglasila svojoj teritorijom.
Kijev post podseća da se ta luka nalazi na više od 300 kilometara od linije fronta, ali da je ova poslednja operacija pokazala da pomeranje flote dublje u rusku teritoriju nije ostvarilo planirani cilj, a to je da bude van domašaja Ukrajine.
- Okupaciona flota i sva infrastruktura koja je podržava neće biti bezbedne sve dok ruska agresija traje - kazao je Zelenski ranije u sredu.
(Kurir.rs/United24Media/The Kyiv Post/Preveo i priredio: N. V.)