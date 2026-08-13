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Pripremila: Vang Ping

(KMG) - Ovog letnjeg raspusta filmovi nastavljaju da budu veoma popularni. Do sada, zarada od letnjih filmova približila se 9 milijardi juana. Film „Dobrodošli u restoran Zmaj“ je 11. avgusta zvanično krenuo u nacionalnu distribuciju. Ukupna zarada od probnih prikazivanja i pretprodaje karata već je premašila 300 miliona juana.

Film donosi priču o kuvaru Sju Fuu koji odlazi u stranu zemlju da radi u kineskom restoranu, suočava se sa nedaćama rata i prikazuje izbore i istrajnost običnih ljudi u haosu. Film izlazi iz tradicionalnog narativnog okvira, koristeći hranu kao poveznicu da istraži mir, ljudskost i smisao života običnih ljudi.

Gledateljka Lin Ćing rekla je da ovaj film prikazuje prijateljstvo, život i tinejdžere i decu. “Bilo da je u pitanju naš život ili svaki život u društvu, svi su nam veoma važni”, rekla je Lin.

Gledateljka Sun Simin rekla je da su deca koja rastu u Kini veoma srećna, da su od malih nogu pa do odrastanja uvek uz porodicu, a okruženje je veoma bezbedno. “Ali smo zaboravili da u svetu postoji mnogo zaista nesrećne dece koja žive u ratnim uslovima. Zato, nakon što pogledam ovaj film, osećam da bismo trebalo da obratimo više pažnje na decu koja su u ratom pogođenim područjima”, istakla je Sun.

„Dobrodošli u restoran Zmaj“ snimljen je IMAX specijalnom tehnikom. Osim što je veliki deo snimljen na stvarnim lokacijama, autentično prikazani gradski pejzaži Bliskog istoka dodatno doprinose tome da publika ima osećaj kao da je zaista tamo. Važne scene filma na IMAX platnu prikazuju čak 26 odsto više sadržaja u kadru. Široki format omogućava da se obuhvate kako grandiozni prizori ratom zahvaćenih ulica, tako i svakodnevni život u kuhinjama prepunim mirisa i vreve. Kako ratne scene obavijene dimom, tako i suptilne emotivne rezonance likova, detaljno su prikazane na filmskom platnu.

Kao film koji objedinjuje antiratnu tematiku i kulinarstvo, publika, dok je očarana prikazom kineske hrane, istovremeno još više uviđa dragocenost mira i koliko je on teško stečen, te još više ceni lepotu sadašnjeg života.

Stručnjaci iz filmske industrije ocenjuju da se film ne zaustavlja samo na površinskom prikazu antiratne teme, već da na dublji način prikazuje položaj običnih ljudi u ratnim uslovima i iskušenja ljudske prirode, prenoseći humanu poruku kroz jednostavno verovanje – „dobro jesti“. Celo filmsko iskustvo prožeto je smehom i suzama, što kod publike izaziva trajnu rezonancu o ljubavi i miru. U današnjem svetu koji je i dalje u stalnim potresima, zadovoljenje najosnovnijih ljudskih potreba – biti sit, biti u toplom i dostojanstveno preživeti – predstavlja najosnovniju težnju čovečanstva.