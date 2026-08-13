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Potpuno pomračenjem Sunca koje se dogodilo sinoć najvidljivije je bilo od Grenlanda i severne Rusije do Portugala, dok je u drugim regionima, uključujući i Srbiju, bilo samo delimično.

BBC na srpskom navodi da je ovo bio najveći, ali ne i jedini astronomski spektakl koji se dogodio 12. avgusta.

Nakon pomračenja usledila je i kiša meteora ili "zvezde padalice" - Perseidi, koja je vidljiva iznad Srbije, sa vrhuncem tokom porotekle noći.

U z sve to juče se desio još jedan nebeski fenomen - poravnanje šest planeta, a krajem avgusta nas očekuje još jedan prirodni fenomen - pomračenje Meseca.

Zemljina senka će prekriti 96 odsto Mesečevog diska, a pošto će mu veoma malo nedostajati do potpunog pomračenja, ovaj fenomen naziva se "skoro krvavi Mesec".

Biće to i poslednji pun mesec letnje sezone, poznat i kao Jesetrin Mesec (Sturgeon Moon).

Šta je pomračenje Sunca?

Ova astronomska pojava se dešava kad Mesec prođe između Zemlje i Sunca, sprečivši delimično ili u potpunosti da sunčeva svetlost stigne do nas.

Postoji nekoliko različitih tipova pomračenja Sunca.

Ono koje vi možete da vidite zavisi od nekoliko stvari kao što su gde se nalazite na planeti i koliko je udaljen Mesec.

Potpuno pomračenje je kad se Mesec savršeno poravna sa Suncem i Zemljom i u potpunosti zakloni Sunčevu loptu, izazivajući zatamnjenje neba, kao u vreme svitanja ili sutona.

1/21 Vidi galeriju Potpuno pomračenje Sunca 12. avgusta 2026. Foto: Daniele Solavaggione/LaPresse, Boris Roessler/DPA, Bernat Armangue/AP

Ponekad se možete videti jarki oreol oko pomračenog Sunca.

To je spoljni obod atmosfere, zvani korona, koji je obično zaklonjen blistavošću sunčeve površine.

Gde je bilo najvidljivije pomračenje Sunca?

Potpuno pomračenje je zabeleženo u delovima severne Rusije, na Grenlandu, Islandu, u Španiji i Portugalu.

Posmatrači u Španiji su od 20.32 sati, na samo dva stepena iznad morskog horizonta posmatrali totalno pomračenje Sunca i 96 sekundi potpunog mraka, pola sata pre zalaska.

Bilo je to prvo potpuno pomračenje vidljivo iz Španije u poslednjih skoro 70 godina.

Američka svemirska agencija NASA je objavila da je potpuno pomračenje bilo vidljivo i juče u podne u malom, zabitom delu severne Rusije.

Delovi severa SAD, Kanade, severozapadne Afrike i Evrope videli su delimično pomračenje, a na nekim mestima je nestalo 90 odsto Sunca ili više.