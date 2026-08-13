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Ukrajina očekuje da između 2026. i 2027. godine dostigne ključne operativne prekretnice u svom domaćem programu balističkih raketa i inicijativi protivbalističke odbrane FREYJA, saopštio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, prenosi united24media.

Od Pariza do Kijeva: Rađanje novog evropskog štita

Zvanično pokrenuta u Parizu 13. jula 2026. godine od strane Koalicije za protivbalističku odbranu deset zemalja (Ukrajina, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Nemačka, Italija, Danska, Holandija, Norveška, Španija i Švedska), FREYJA je sveevropska, višeslojna arhitektura raketne odbrane dizajnirana da smanji zavisnost Evrope od neevropskih sistema protivvazdušne odbrane.

Predvođen Ukrajinom kao sistemskim integratorom zajedno sa velikim proizvođačima oružja iz Nemačke, Francuske, Švedske i Velike Britanije, projekat ima za cilj da do 2027. godine razvije suvereni evropski zaštitni štit sposoban da obara ruske balističke rakete.

1/21 Vidi galeriju Koalicija voljnih, Volodimir Zelenski i Emanuel Makron Foto: Ludovic Marin/Pool AFP, Michel Euler/AP, CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA

Saopštenje je usledilo nakon specijalizovane strategijske sednice koja je okupila Savet za nacionalnu bezbednost i odbranu, Ministarstvo odbrane, Spoljnu obaveštajnu službu, Komandu ratnog vazduhoplovstva, odbrambeno-tehnološki klaster Brave1 i domaće proizvođače oružja.

Učesnici su razmotrili trenutne zahteve, utvrdili rasporede ubrzanja i dodelili konkretna operativna vođstva radi unapređenja procesa proizvodnje, naveo je Zelenski.

- Razvoj sopstvene balistike i stvaranje novog protivbalističkog sistema je zadatak koji je uspela da ostvari samo apsolutna manjina zemalja u svetu - rekao je Zelenski, naglašavajući da Ukrajina poseduje potrebnu naučnu osnovu, tehničku kompetenciju i industrijski kapacitet.

1/21 Vidi galeriju U Parizu je održan sastanak Zelenskog, evropskih lidera, uz učešće Kušnera i Vitkofa, gde je dogovoreno slanje evropskih vojnih snaga i uspostavljanje bezbednosnih garancija za Ukrajinu nakon prekida vatre Foto: LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

"Naši proizvođači oružja već su dostigli potreban nivo"

- Možemo konstatovati da su naši proizvođači oružja već dostigli potreban nivo. Procenjujemo da će u fazi 2026–2027. godine Ukrajina ostvariti potrebne rezultate - izjavio je on.

Rešavajući operativna uska grla, sastanak je bio fokusiran na obezbeđivanje pouzdanog pristupa kritičnim mikroelektronskim komponentama, proširenje tehnološke saradnje sa stranim partnerima i povećanje lokalizacije sklapanja raketa, prema rečima ukrajinskog predsednika.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

Zelenski je istakao strateški značaj inicijative FREYJA za regionalnu bezbednost, pozivajući na širu međunarodnu integraciju u ukrajinsku arhitekturu protivvazdušne odbrane.

- FREYJA napreduje, i to je važno - primetio je Zelenski. "Evropi je potreban zajednički i zaista velikorazmerni kapacitet za efikasnu odbranu od svih balističkih pretnji. Podržavamo i očekujemo pristupanje naših partnerskih zemalja koje su sposobne da doprinesu Protivbalističkoj koaliciji", zaključuje ukrajinski predsednik.

Tehničke specifikacije novog presretača: Kako funkcioniše FP-7.X?

Dok zvanični Kijev naglašava politički i strateški okvir inicijative FREYJA, ukrajinski vojno-tehnološki portal Difense ekspres pruža uvid u same tehničke specifikacije novog presretača.

Pozivajući se na podatke kompanije "Fajer Point", portal navodi da srce projekta FREYJA čini novorazvijena raketa nosivosti FP-7.X.

U ovom odbrambenom sklopu, FREYJA predstavlja celokupan protivbalistički sistem i komandnu mrežu, dok je FP-7.X sama raketa presretač koja služi kao njeno glavno udarno oružje.

raketa FP-7.X Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Ovaj presretač, dužine 7,25 metara i izrađen od naprednih kompozitnih materijala, projektovan je za presretanje ciljeva na visinama do 25 kilometara. Raketa dostiže brzine između 4,4 i 5,9 maha (odnosno do 2.200 metara u sekundi), što joj omogućava da presreće brze balističke projektile u završnoj fazi leta.

Kako ističe Difense ekspres, izuzetno je značajna i saradnja sa nemačkim gigantom "Diehl Defence" (proizvođačem sistema IRIS-T), koji razvija visokoosetljivu glavu za infracrveno samonavođenje.

Finansijska računica: Pet puta jeftiniji od "Patriota"

Pored tehnološkog napretka, ključni motiv za pokretanje projekta FREYJA leži u ekonomskoj održivosti protivraketne odbrane. U analizi koju prenosi portal NV (New Voice of Ukraine), pozivajući se na procene lista Fajnenšl Tajms (FT), ističe se drastična razlika u ceni između postojećih zapadnih rešenja i novog ukrajinsko-evropskog presretača.

Prema pisanju Fajnenšl tajms, jedno lansiranje rakete PAC-3 u okviru američkog sistema "Patriot" košta oko 3,8 miliona dolara, što upotrebu tako skupih projektila protiv masovnih napada čini finansijski i industrijski neodrživom na duže staze. S druge strane, kako prenosi NV na osnovu podataka rukovodstva kompanije "Fajer Point", ciljana cena pojedinačnog presretanja sistemom FREYJA procenjuje se na oko 700.000 dolara.

1/5 Vidi galeriju Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

Nova računica, kako navodi FT, omogućava Evropi da formira ekonomično održiv sloj odbrane, čime se skupi sistemi poput Patriota čuvaju za najkritičnije pretnje, dok FREYJA preuzima masovniji deo balističkih izazova i rešava problem pražnjenja zapadnih zaliha.

Trka sa vremenom između vizije i realnosti na frontu

Razvoj projekta FREYJA i formiranje pariske koalicije označavaju prekretnicu u kojoj Ukrajina od korisnika zapadne vojne pomoći prerasta u ključnog arhitektu buduće evropske odbrane.

Kako ocenjuje Fajnenšl tajms, uspešna realizacija ove inicijative ne samo da bi smanjila zavisnost Starog kontinenta od američkih vojnih kapaciteta, već bi uspostavila potpuno nov model industrijske saradnje u kom se ratno iskustvo sa terena direktno spaja sa zapadnom tehnologijom.

1/13 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Ipak, kako podseća NV, pred rukovodstvom u Kijevu i partnerima je trka sa vremenom. Pored dugoročnih planova razvoja, Kijev se bavi i neposrednim odbrambenim potrebama - konkretno diplomatskim i logističkim naporima za nabavku dodatnih presretačkih raketa PAC-2 i PAC-3 za sisteme Patriot, dok se čekaju rezultati za period 2026-2027. godine.