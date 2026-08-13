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Nakon snažnog zemljotresa koji je pogodio Kolumbiju 10. avgusta, iz ruševina je izvučena živa beba!

Snimak prikazuje spasioce kako kopaju ispod srušene zgrade, a zatim pažljivo uklanjaju šut kako bi otkrili muškarca koji u naručju drži bebu. Spasioci su mukotrpno oslobodili malu bebu iz čovekovog stiska i izneli je na sigurno.

Malo pre toga, Brijan Osorio Zuluaga napustio je svoju kancelariju u Kaliju i krenuo kući kada je bio primoran da se zaustavi u blizini ostataka petospratnog stambenog kompleksa. Dok je prilazio ruševinama, čuo je zvuke koji dolaze ispod olupine i pozvao da vidi da li je neko zarobljen unutra.

- Da, ovde sam. Sa bebom sam - odgovorio je jedan muškarac. Zuluaga i grupa muškaraca odmah su počeli da račišćavaju ruševine, ali je njihov trud bio usporen kada su naišli na ogromnu betonsku ploču.

- Iz prvog pokušaja nismo mogli da je podignemo - rekao je za CNN.

Nakon što su uskladili pokrete, muškarci su uspeli da račiste bezbedan prolaz do zarobljenog čoveka i bebe.

"Mogla se videti bebina glava koja je u tom trenutku izgledala ljubičasto jer nije mogla da diše“, rekao je Osorio. "Čim smo počeli da uklanjamo šut, beba je počela da… diše, i boja je počela da joj se vraća", dodaje on.

Dečak je brzo predat policajcu, koji ga je odveo na sigurno dok su spasioci nastavili da rade na oslobađanju muškarca.

Na drugim mestima, hitne službe nastavile su da pretražuju ruševine u potrazi za znakovima života.

Više od 20 ljudi spaseno iz stambenog kompleksa Torres del Limonar

Vatrogasni načelnik Kamilo Kano rekao je da je više od 20 ljudi spašeno iz srušenog stambenog kompleksa Torres del Limonar u prvih 12 sati nakon zemljotresa. Još troje preživelih kasnije je izvučeno iz ruševina, rekao je on, ali su velike grupe dobrovoljaca u početku otežavale potragu.

- Ne možemo da se koncentrišemo i čujemo pozive ljudi ispod konstrukcije - rekao je Kano.

Policija je u međuvremenu uvela strože kontrole, usmeravajući dobrovoljce na specifične zadatke kako bi spasioci mogli efikasnije da rade.

Među onima koji su sa strepnjom čekali vesti bila je i Marsela Perez, koja je rekla da je 11-godišnja ćerka njenog partnera ostala zarobljena sa babom i dedom kada se zgrada srušila.

- Ovde smo od ponedeljka i čekamo da devojčica bude spašena, kao i njeni baba i deda - rekla je Perez. "Samo čekamo i uzdamo se u Boga", dodaje ona.

Razoran zemjotres, srušile se stotine zgrada, stradalo najamnje 254 osobe

Stotine zgrada su se srušile kada je ovu južnoameričku zemlju u ponedeljak ujutru pogodio snažan zemljotres jačine 7,4 stepena po Rihteru – jedan od najvećih u poslednjih nekoliko godina.

Do sada je potvrđena smrt 254 osobe, dok je skoro 2.600 povređeno, saopštili su zvaničnici. Očekuje se da će broj poginulih rasti, jer se strahuje da su mnogi i dalje zarobljeni ispod srušenih zgrada.

Pogađajući na dubini od 64 milje (oko 103 km) u provinciji Čoko, zemljotres se osetio na ogromnom području – protežući se stotinama milja širom zapadne Kolumbije, sve do glavnog grada Venecuele, Karakasa (udaljenog 750 milja), kao i u Ekvadoru i Panami.

1/27 Vidi galeriju Dan posle zemljotresa od 7,4 Rihtera u Kolumbiji, stradalo najmanje 132 ljudi Foto: LEONARDO CASTANEDA/EFE, ERNESTO GUZMAN JR/EFE, Juan Augusto Cardona/EFE

Predsednik Kolumbije Abelardo de la Esprijelja rekao je da je 1.000 pripadnika snaga bezbednosti raspoređeno u Kaliju nakon izveštaja o pljačkama.

Ova prirodna katastrofa ispostavlja se kao rani test za predsednika koji je stupio na dužnost tek u petak.

U utorak je odleteo u Pereiru, u pratnji svoje supruge, prve dame Ane Lusije Pinede, kako bi obišao jedno od najteže pogođenih područja.

"Moja posvećenost je usmerena ka svakoj pogođenoj porodici", napisao je predsednik na mreži X. „Ostajemo na terenu, radeći za naš narod.“

1/6 Vidi galeriju U razornom zemljotresu koji je u ponedeljak pogodio Kolumbiju ima poginulih, pokazuju prvi podaci koje su počele da objavljuju lokalne vlasti u pogođenim područjima, udaljenim oko 240 kilometara od glavnog grada Bogote. Foto: John BONILLA / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Državni sekretar SAD Marko Rubio rekao je da je Amerika "spremna da pruži podršku" ovoj zemlji. Stejt depatment SAD opisao je katastrofu kao „razornu“ i obećao 11,5 miliona funti pomoći za obezbeđivanje privremenog smeštaja i zaliha.

Evropska unija takođe obezbeđuje sredstva i podržava operacije spasavanja, izjavila je šefica diplomatije EU Kaja Kalas. Kolumbijska vlada najavila je hitnu subvenciju za zakup stanova za sve koji su izgubili svoje domove.

Zemljotres je usledio nakon dva uzastopna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni koji su krajem juna pogodili Venecuelu.