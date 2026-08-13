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Japan je danas uputio "snažan protest" povodom posete Vladimira Putina Kurilskim ostrvima, što je bio prvi put da je predsednik Rusije posetio sporni arhipelag.

Ruski državni mediji izvestili su da je Putin posetio Iturup, u Japanu poznat kao Etorofu, jedno od četiri ostrva u Kurilskom nizu na koja polažu pravo i Rusija i Japan, prenosi Rojters.

Putin je tu snimljen u vojnoj uniformi.

Japanski ministar spoljnih poslova Tošimicu Motegi izjavio je da su ta ostrva "neotuđiva japanska teritorija, kako istorijski, tako i prema međunarodnom pravu, te da vlada Japana snažno protestuje zbog ove posete".

Dve zemlje su decenijama u sporu oko Kurilskih ostrva, što je i glavni razlog zbog kojeg Moskva i Tokio nisu potpisali mirovni sporazum nakon Drugog svetskog rata.

Kurilska ostrva se nalaze između ostrva Hokaido u severnom Japanu i ruskog poluostrva Kamčatka.

1/3 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na Kurilskim ostrvima koje Japan smatra svojom teritorijom Foto: Not reported / WillWest News / Profimedia, Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

Japan polaže pravo na četiri najjužnija ostrva, nazivajući ih "Severnim teritorijama".

Njima upravlja Rusija.

Na kraju Drugog svetskog rata, Sovjetski Savez je anektirao ostrva i deportovao oko 17.000 japanskih stanovnika.

Tokom posete, Putin je probao ikru i razgovarao sa meštanima, preneli su ruski državni mediji.