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Marija iz Teksasa ubila je svoju trogodišnju ćerku, a onda pobegla ne samo sa mesta zločina, već i od ruke pravde. Gotovo 30 godina bila je nedostupna policiji i tužilaštvu. Ipak, njen zločin prema nedužnom detetu neće proći nekažnjeno.

Marija Narez (48) uhapšena u Meksiku u subotu, 8. avgusta.

Ona je 1999. godine optužena za ubistvo svoje trogodišnje ćerke Kasandre Vajt 1996. godine, pre nego što je pobegla iz zemlje, saopštilo je u ponedeljak, 10. avgusta, okružno tužilaštvo okruga Tarant.

Decenijama bila u bekstvu

"Pre nego što je slučaj dospeo na sud, Marija Narez je pobegla i decenijama je bila u bekstvu. Uhapšena je u subotu u Meksiku", navedeno je u saopštenju za javnost objavljenom na Fejsbuku. Za sada nisu otkriveni dodatni detalji o događajima koji su prethodili hapšenju.

Trogodišnja Kasandra Vajt umrla je sredinom novembra 1996. godine, nakon što ju je majka Marija Narez protresla i bacila u zid, udarivši joj glavom o vrata. Ovo su podaci koji se nalaze u optužnici protiv majke-monstruma, kako je 1999. navela velika porota okruga Tarant, a koju je dobila televizija FOX 4 News Dallas-Fort Worth.

Prema pisanju tog medija, Marija je optužena za ubistvo u aprilu 1997. godine. Nije se pojavila na sudu nakon što joj je kaucija smanjena na 25.000 dolara i nakon što je krajem 1997. godine izdat nalog za hapšenje - tad je pobegla iz zemlje. Kancelarija okružnog tužioca okruga Tarant nastavila je da traži Mariju sve ove godine, sve do njenog hapšenja u subotu. Nakon hapšenja, ona će biti izručena nazad okrugu Tarant, prema izveštaju FOX 4 News DFW.

"Kancelarija tužioca nikada nije odustala od toga da ponovo dovede Mariju Narez kako bi se suočila sa optužbama protiv nje i odgovarala za smrt svoje ćerke", saopštila je kancelarija tužioca.

Meksički Interpol, Ministarstvo unutrašnje bezbednosti SAD, Kancelarija za međunarodne poslove Ministarstva pravde SAD i istražitelji okružnog tužioca Tifani Džonson i Viktor Espino-Nevarez zajedno su radili na istrazi.