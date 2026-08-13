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Pored plavokose pomoćnice, Tramp je iz predsedničkog aviona, koji je prema procenama američkih obaveštajnih službi bio potencijalna meta iranskog napada nakon što je navodno viđena osoba sa ručnim lanserom raketa, izveo i zamenika šefa kabineta Bele kuće Dena Skavina i Volta Nautu, direktora operacija Ovalnog kabineta.

Njih troje su se, prema informacijama Vašington posta, pridružili Trampu u kamionu za prevoz hrane kojim su iz "Er fors uan", koji je služio mamac Iranu, prebačeni u vojni avion postavljen odmah iza predsedničkog.

Ministar odbrane Pit Hegset ušao je u vojni avion stepenicama i u tom trenutku je izgledalo da je šef Pentagona najviši zvaničnik u toj letelici, u kojoj su već bili Tramp i njegovi omiljeni saradnici.

Bili uz Trampa u šteškim danima

Harp, Skavino i Nauta su bili uz Trampa u teškom periodu između dve predsednička mandata, kada se sa svog imanja Mar-a-Lago borio protiv više sudskih procesa pokrenutih protiv njega.

Drugi visoki zvaničnici, uključujući državnog sekretara Marka Rubija, savetnika za nacionalnu bezbednost Bele kuće Stivena Milera i ministra finansija Skota Besenta, ostali su u "Er fors uanu" zajedno sa novinarima.

1/13 Vidi galeriju Natali Harp, sekretarica američkog predsednika Donalda Trampa Foto: L.Urman / Starface / Profimedia, MANDEL NGAN / AFP / Profimedia, Andrew Harnik / Getty images / Profimedia

Tramp je, nakon što je potvrdio da je ova tajna operacija izvedena u Turskoj, tvrdio da je on i dalje bio pod većim rizikom u odnosu na putnike predsedničkog aviona.

Nakon što je Kerolajn Livit juče iznenada saopštila da se posle godinu i po dana povlači sa funkcije portparolke Bele kuće, internetom su krenule da kruže spekulacije da se naljutila što ju je Tramp ostavio u avionu koji je bio mamac Irancima, a viralan je postao i snimak iz predsedničkog helikoptera "Marin uan", koji navodno prikazuje raspravu Livit sa Trampom i njegovom sekretaricom, koja je navodno uticala da portparolka dobije otkaz.

Misica protiv sekretarice

Harp je, prema britanskom tabloidu San, jedna od dve vodeće opcije za novu portparolku Bele kuće, a glavna rivalka joj je bivša misica Ana Keli (29), dosadašnja pomoćnica Livit koja je menjala šeficu dok je ova bila na porodiljskom odsustvu sa drugim detetom.

1/25 Vidi galeriju Kerolajn Livit, portparolka Bele kuće Foto: SHAWN THEW / POOL/EPA POOL, WILL OLIVER/EPA

Navodi se da Harp ima nadimak "ljudski štampač" jer sa sobom nosi bežični štampač kako bi predsedniku davala vesti na papiru gde god da se nađu.

Volstrit džurnal je objavio da se veruje da Harp, koja je preživela rak kostiju i bivša je televizijska voditeljka, stoji iza većine Trampovih objava na njegovoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

1/10 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na skupu u Las Vegasu u Nevadi Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA, Mark Schiefelbein/AP

Misica Keli je navodno zadužena da prikuplja skrinšotove objava na društvenim mrežama fanova i saveznika koji hvale Trampa, osuđuju demokrate ili vređaju predsednikove protivnike kako bi ih on pregledao.

1/4 Vidi galeriju Snimak navodnog prebacivanja američkog predsednika Donalda Trampa u drugi avion nakon samita NATO u Turskoj Foto: screenshot YT/CNN

Kada Tramp odobri sadržaj koji treba objaviti kao reakciju na to, pregledom materijala koji je Harp odštampala, sekretarica se prijavljuje na njegov nalog na Trutu i objavljuje ih i radnim danima i vikendima i praznicima.