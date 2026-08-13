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Bazen ugostiteljskog objekta na Parosu, gde je pre nekoliko dana život izgubio četvorogodišnji dečak, zapečaćen je.

Kako prenosi ERT, odluku o pečaćenju donela je Opštinska komisija, nakon što su proizašli podaci prema kojima je bazen navodno radio bez potrebne dozvole još od 2023. godine.

Nakon ove odluke, nadležni zamenik gradonačelnika sproveo je pečaćenje bazena u okviru tog objekta.

Ovaj razvoj događaja dolazi u trenutku kada nadležne službe nastavljaju istragu o okolnostima pod kojima je mališan izgubio život.

Hronologija događaja

Incident se dogodio u subotu, 8. avgusta, nešto posle 15.00 časova na bazenu ugostiteljskog objekta uz obalu, u oblasti Punda.

Dve žene koje su se nalazile na licu mesta navodno su prve primetile dete u vodi. Usledila je brza reakcija, a šanker iz bič bara skočio je u bazen i izvukao četvorogodišnjaka.

Na licu mesta su odmah započeti pokušaji reanimacije, a prema najnovijim informacijama, u objektu se zadesio i lekar koji je pomagao sve do dolaska spasilaca. Dete je vozilom hitne pomoći prevezeno u Zdravstveni centar, a pokušaji reanimacije nastavljeni su kako tokom transporta, tako i po dolasku. Uprkos naporima spasilaca i lekara, dečak nije davao znake života i konstatovana je smrt.

Potresna ispovest oca dečaka

Otac tvrdi da na licu mesta nije bilo adekvatne opreme za zaštitu i najavljuje da će preduzeti pravne korake, izražavajući ujedno uverenje da je prisustvo osobe koja bi neprestano nadgledala bazen moglo da spreči tragediju.

Štaviše, on navodi:

"Ovaj što tvrdi da je vlasnik i govori da je ujedno i spasilac, jeste čovek od 68 godina. Nosio je kačket i košulju. U uvetu je imao bubicu za komunikaciju kako bi govorio: 'ljudi, ovoga što dolazi smestite za onaj sto tamo'".

Govoreći za TV stanicu STAR, opisao je dramatične trenutke u bič baru kada je šanker skočio da izvuče dete:

"Skače unutra, izvlači bebu, ćerka me zove: 'tata, tata, mali je u bazenu!'. Dotrčavam brzo i pravim mu CPR (reanimaciju), davao sam mu veštačko disanje. Vikali smo, plakali, vrištali. Šanker mi kaže: 'prijatelju, nisam mogao ništa da uradim, video sam ga u poslednjem trenutku'".

"Dete je otišlo do bazena jer je bilo blizu. Ja sam razgovarao, skrenuo sam pažnju na sekundu, skliznuo je i pao. Šanker je bio prvi koji je pritekao u pomoć i dotrčali smo", naveo je otac.

Otac napominje i sledeće:

"Na tom mestu postoje kamere koje pokazuju da mi nismo bili u moru dok je dete bilo u bazenu. Tamo gde smo stajali, na 10 metara odatle, bio je i prostor za ručavanje. Dotrčali smo brzo".

"Jurili smo u sanitetu i čim smo stigli u Zdravstveni centar, u roku od 40 minuta, tu je bila doktorka i jedan gospodin koji mu je neprestano radio masažu srca i davao kiseonik“, kaže on i zaključuje: "Da je neko stajao iznad bazena, ne bih danas oplakivao svoje dete...".