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Sa bujnom crvenom kosom, živahnim zelenim očima i zavodljivim izgledom, Ana Čapman (23) opčinjavala je moćne muškarce širom londonskog visokog društva.

Bogati biznismeni, političari i ruski oligarsi bili su očarani lepotom i inteligencijom ove privlačne žene koja se u London doselila iz Rusije.

Mnogo kasnije postalo je jasno da je Anin dobar izgled skrivao mračnu tajnu: bila je agent ruske obaveštajne službe zbog koje će joj se, nakon što se preselila u Sjedinjene Američke Države, FBI naći za petama.

Ali u ekskluzivnom intervjuu za The Sun, finansijer Nikolas Kamilijeri otkriva da se, više od 20 godina nakon što ju je upoznao, i dalje bori da shvati kako je ta glamurozna žena, koja ga je pratila u mnogim noćnim izlascima, bila sposobna za tako nešto.

"Teško mi je da poverujem da je bila sposobna da bude špijun. To nije radila dok je bila sa mnom u Londonu. Ljudi su bili očarani njome. Znala je šta radi - bila je neko ko se po svaku cenu peo na društvenoj lestvici", kaže Nikolas.

"Izgledala je veoma dobro i imala je divnu ličnost. Bila je šarmantna. Umela je da sluša i imala je dobar smisao za humor", nastavlja finansijer. Poput zapleta iz romana o Džejmsu Bondu, Anina neverovatna priča ispričana je u novom dvodelnom dokumentarcu televizije Kanal 4 pod nazivom "Špijunka iz komšiluka: Priča o Ani Čapman".

1/4 Vidi galeriju Ana Čepmen Foto: Profimedia, AP

Ulazak u londonski visoki svet i udaja

Njena priča obuhvata burnu romansu, bezobzirno korišćenje sopstvenog šarma za napredovanje u društvu i konačni povratak u domovinu, gde ju je ruski predsednik Vladimir Putin dočekao kao heroja.

Stigavši u Ujedinjeno Kraljevstvo kao dvadesetogodišnja studentkinja u avgustu 2001. godine, Ana Vasiljevna Kuščenko posetila je di-džeja iz Brajtona, Markusa Rida, koga je upoznala ranije te godine tokom putovanja u Zimbabve, gde je on puštao muziku.

Prisećajući se noći kada su im se putevi prvi put ukrstili, Markus kaže: "Na kraju večeri prošla je ova devojka u belom duksu s kapuljačom. Video sam slatko lice kako viri. Pogledi su nam se sreli i pozvao sam je da priđe".

"Bila je izuzetno zavodljiva. Nisam upoznao nijednu devojku sa takvom moći. Shvatio sam da je Ruskinja i to je celu stvar učinilo prilično uzbudljivom. Dala mi je svoj broj i rekla mi svoje ime. Nisam ni slutio kuda će sve to odvesti i koliko će postati ludo", kaže Markus.

Nakon povratka iz Afrike, Markus je iznenada dobio poziv od Ane, koja je rekla da želi da ga poseti. Kada ju je dočekao na aerodromu Hitrou, imala je dozvolu da ostane u zemlji 90 dana. Markus kaže: "Gledala je svet raširom otvorenih očiju i delovala je zaista srećno što je u Londonu. Prve noći smo delili isti krevet. Bilo je kao da nam je suđeno da budemo zajedno. Ta doza tajanstvenosti koju je nosila sa sobom bila je konstantna.

Nikada nisam zaista znao šta joj se mota po glavi. Informacije koje sam imao bile su minimalne", kaže Markus.

"Jedino što me je zaprepastilo bilo je kada mi je rekla da joj je otac bio u KGB-u", nastavio je. Tokom odlaska u London u jedan tehno klub, Ana je odlutala i započela razgovor sa čovekom po imenu Aleks Čapman, koji je radio za izdavačku kuću Soni.

Foto: Profimedia

Bez oklevanja je ostavila Markusa, preselila se kod Aleksa i udala se za njega 23. marta 2002. godine.

Par je uživao u noćnom životu, pre nego što je ona brzo krenula dalje i bez njega. Sada, sa britanskim pasošem u rukama, počela je da se meša sa elitom i uticajnim ljudima.

"Dvehiljaditih je London bio sjajno mesto za život", priseća se Nikolas. "Bilo je mnogo novca i bogat društveni život, gde smo izlazili svake večeri u nedelji. Počinjali bismo u restoranu, a zatim odlazili u noćne klubove - utorkom u Boujis, sredom u Annabel’s, četvrtkom u Tramp, a petkom na privatne žurke".

U to vreme, Zapad je pokušavao da ostavi Hladni rat iza sebe otopljavanjem hladnih odnosa sa Rusijom. Putin je bio pozvan i u Dauning strit i u Belu kuću.

Nikolas kaže: "Rusa je bilo svuda - bankara, vlasnika nekretnina, investitora, menadžera hedž fondova. I bilo je mnogo Ruskinja.

„Jedne večeri sam organizovao večeru i pozvao pripadnicu visokog društva iz Mejfera, koja se pojavila sa ovom prelepom Ruskinjom po imenu Ana Čapman".

Foto: AP

"Sedeo sam pored nje i bila mi je veoma šarmantna i inteligentna", nastavlja on. "Ana je radila kao šalterska službenica u banci Barclays i rekla je da želi nešto uzbudljivije, pa sam joj dao posao svoje lične asistentkinje. Moja supruga nije volela da ide sa mnom na poslovne večere, pa sam vodio Anu na njih, kao i u noćne klubove. Volela je da se druži i da pleše. Bila je dobra u komunikaciji sa klijentima".

"Svi su bili očarani njome, baš kao i ja. Bila je veoma samouverena i govorila je odličan engleski", rekao je Nikolas.

"Jedne večeri u klubu upoznao sam je sa Borisom Berezovskim, koji je u to vreme bio najbogatiji čovek u Rusiji. Kao glasni kritičar Putina, bio je primoran da napusti Rusiju zbog njega. Boris je sedeo za susednim stolom i kupio je Ani flašu šampanjca.

Nakon toga ju je svakog dana vodio na dvosatne ručkove, slajući limuzinu do moje kancelarije u Mejferu da dođe po nju".





"Ana mi nikada nije mnogo govorila o svom privatnom životu. Znao sam samo da je u braku, ali razdvojena od muža. Kroz svoja društvena kretanja zaljubila se u jednog Francuza - veoma bogatog finansijera - pa je dala otkaz i preselila se u njegov stan u Mejferu. Nakon toga sam izgubio kontakt sa njom", zaključio je Nikolas.

Foto: Beta

FBI pod lupom: Operacija u SAD i velika razmena špijuna

Godine 2010, Ana se preselila u SAD i privukla pažnju FBI-ja, koji je započeo svakodnevno praćenje ove mlade žene za koju su verovali da se lažno predstavlja kao onlajn agent za nekretnine, prodajući stanove u Njujorku Rusima. Ed Foli, federalni agent koji je predvodio tim za praćenje, kaže: "U početku je tokom dana živela prilično neupadljivo. Samo obična 28-godišnjakinja koja ide u kupovinu i ide na jogu".

"Ali noću je to bila sasvim druga priča", nastavlja on. "Vozila se u luksuznim limuzinama, skockana od glave do pete, izlazeći u ekskluzivne VIP klubove. U stvari, doslovno je spavala sa nekim od vodećih finansijera sa Vol strita, ljudima koji su imali uticaj u političkim krugovima, urbanizmu i finansijama. Bila je veoma opasna jer je bila vođena misijom i radila je šta god je bilo potrebno i s kim god je trebalo da bi dobila ono što joj je potrebno za dobrobit ruske obaveštajne službe".

"Zavođenje je najstariji trik na svetu, zar ne? Tačno je znala šta radi", kaže federalni agent.

FBI je otkrio da je Ana bila jedna od deset tajnih špijuna u dubokoj ilegali koji su naizgled bili obični američki građani poreklom iz Rusije. Grupa, uključujući i Anu, uhapšena je istovremeno.

Ova hapšenja dovela su do jedne od najvećih razmena špijuna u istoriji: Amerika je svih deset poslala nazad u Moskvu, dok je Rusija vratila četiri operativca visokog ranga koje je uhapsila zbog špijunaže za Zapad.

Među njima je bio i dvostruki agent Sergej Skripalj, koji se nastanio u Britaniji i kasnije, 2018. godine u Solsberiju, otrovan nervnim agensom "Novičok" zajedno sa svojom ćerkom Julijom.

On je preživeo, ali neki drugi Rusi nisu bili te sreće.

Misteriozne smrti

Po povratku u Rusiju, Ana je postala slavna ličnost. Vladimir Putin joj je odao priznanje. Gostovala je u televizijskim emisijama i pozirala na naslovnoj strani ruskog izdanja magazina Maxim u kupaćem kostimu, držeći pištolj.

Ali Putin je bio besan zbog deportacije svojih deset špijuna i naknadne razmene, piše Sun.

Niz misterioznih smrti zadesio je potom one koje je smatrao izdajnicima, a koji su živeli u Ujedinjenom Kraljevstvu - padovi sa krovova, skakanje pod vozove podzemne železnice, padovi helikoptera, nabijanje na ograde.

Aleksandar Litvinenko, još jedan oštar kritičar Putina koji je tada živeo u Londonu, upozorio je svog prijatelja Borisa Berezovskog da Putin želi obojicu da ih ubije. Godine 2006, Litvinenko je umro od velike količine radioaktivnog polonijuma, za koji se veruje da mu je stavljen u šolju čaja.

Sedam godina kasnije, Berezovski - Anin očarani saputnik sa ručkova - pronađen je mrtav sa omčom oko vrata na podu kupatila u svojoj vili u Askotu, u grofoviji Berkšir. Anin bivši muž Aleks Čapman umro je od predoziranja drogom 2015. godine.

Od naslovnice magazina do direktorke muzeja

Što se tiče same Ane, prošlog oktobra imenovana je za šeficu Muzeja ruske obaveštajne službe, koji prikazuje dostignuća dugogodišnjih špijunskih operacija ove zemlje usmerenih protiv Zapada. Pre toga se oprobala u poslu nutricioniste, vodila je sopstveni brend odeće i napisala knjigu koja je bila mešavina memoara i fiktivne priče.

U međuvremenu, Markus Rid i dalje nosi lepe uspomene na Anu, ali je shvatio da je verovatno bio samo odskočna daska do mesta gde je ona želela da stigne.