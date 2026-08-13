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U eksplozija u roterdamskoj luci Evroport poginula je jedna osoba, dok je više ljudi povređeno. Prema navodima RTV Rajnmond, eksplozija se dogodila kod rezervoara za skladištenje nešto posle podneva.

Incident se dogodio u ulici Mezelveg, najverovatnije u kompaniji "Ganvor enerdži".

Prema navodima RTV Rajnmond, na prostoru ove kompanije angažovana ekipa za održavanje radila je na nekoliko cevovoda.

Pretpostavlja se da je nešto pošlo po zlu prilikom odvajanja tih cevovoda. Tragovi eksplozije vidljivi su na jednom rezervoaru za skladištenje, prenosi medij iz Južne Holandije.

Na mestu nesreće nalazi se veliki broj pripadnika hitnih službi, a upućen je i medicinski helikopter.

Niz incidenata u Roterdamu

Ranije tokom dana prestali su da rade svi sistemi u rafineriji "Eso" u ulici Botlekveg, u roterdamskoj industrijskoj oblasti Botlek.

Vatrogasci su iz predostrožnosti prisutni na terenu, saopštila je regionalna služba bezbednosti.

Prema navodima te službe, kvar je prijavljen i u obližnjoj ulici Mersiveg. Pored toga, izbio je požar u trafostanici na Masflakteu.

Za sada se čini da ovi incidenti u Roterdamu nisu međusobno povezani.

Ulice Mezelveg i Botlekveg udaljene su oko sedam kilometara vazdušnom linijom, dok se Masflakte nalazi više od 15 kilometara zapadno od Mezelvega.