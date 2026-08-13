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Američki obaveštajni zvaničnici bili su skeptični prema tome da postoji pretnja iranskog atentata na predsednika Donalda Trampa, koju je Vašingtonu dostavio Izrael i koja je podstakla tajnu operaciju izvedenu nakon samita NATO u Turskoj, kada je on kamionom za prevoz hrane prebačen iz predsedničkog "Er fors uana" u vojni avion. 

Vašington post je pod oznakom ekskluzivno danas objavio ovu tvrdnju koju su listu izneli sadašnji i bivši američki zvaničnici upoznati s obaveštajnim podacima.

- Pretnju atentatom je vlada Izraela prenela Centralnoj obaveštajnoj agenciji (CIA), gde analitičari nisu smatrali obaveštajne podatke ubedljivim i preneli su taj skepticizam zvaničnicima Trampove administracije - kazao je jedan od zvaničnika.

Drugi zvaničnik je nazvao izveštaje o pretnjama po Trampov život "izraelskim, a ne američkim" i dodao da ih je "smatrao ih malo uverljivim".

Vašington post navodi da ove sumnje iznete u određenim zvaničnim krugovima u vezi sa neposrednom pretnjom predsedniku SAD dodaju novi element odluci donetoj 8. jula u Ankari da se Tramp zaštiti na pomenuti način, pošto su i Bela kuća i Tajna služba izgleda zaključile da ne smeju da rizikuju.

Snimak navodnog prebacivanja američkog predsednika Donalda Trampa u drugi avion nakon samita NATO u Turskoj Foto: screenshot YT/CNN

Sam Tramp je, nakon što je američki list otkrio šta se prošlog meseca desilo u Turskoj i pojavila se potom i priča u Njujork tajmsu o osobi sa ručnim lanserom raketa navodno viđenoj blizu mesta održavanja samita NATO, izjavio da je on bio i dalje bio pod većim rizikom u odnosu na većinu njegovih ministara i saradnika, kao i novinara koji su ostali u predsedničkom avionu i bili mamac za Iran

Tramp je sa sobom u drugi avion poveo samo sekretaricu Natali Harp i dvojicu starih saradnika.

Natali Harp, sekretarica američkog predsednika Donalda Trampa Foto: L.Urman / Starface / Profimedia, MANDEL NGAN / AFP / Profimedia, Andrew Harnik / Getty images / Profimedia

Bela kuća sinoć nije direktno odgovorila na pitanja Vašington posta o obaveštajnim podacima koje su SAD dobile ili kako su ih američki zvaničnici doživeli.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

- Kao što je predsednik rekao, suočio se sa brojnim pretnjama po život, uključujući i one iz Irana i preduzimaju se sve mere da se osigura njegova bezbednost. Osnovna misija Tajne službe SAD je zaštita predsednika, što su i postigli - naveo je neimenovani američki zvaničnik.

CIA je odbila da komentariše ova saznanja lista, a izraelska ambasada u Vašingtonu nije odmah odgovorila na upit.

(Kurir.rs/The Washington Post/Preveo i priredio: N. V.)

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