Slušaj vest

Avganistanske talibanske vlasti pritvorile su šest članova lokalne organizacije za prava žena i dece, saopštila je grupa za zaštitu ljudskih prava Hjuman rajts voč.

Njih šestorica zaposlenih u Fondaciji za pravna istraživanja žena i dece privedena su 18. jula nakon što im je rečeno da dođu u kancelariju kako bi preuzeli konfiskovane laptopove i telefone, navodi se u saopštenju Hjuman rajts voča objavljenom u sredu uveče.

Njihovim porodicama nisu date informacije o njihovom boravištu, stanju ili mogućim optužbama.

Hjuman rajts voč pozvao je talibane da dozvole porodicama i advokatima da posete pritvorene i da budu odmah pušteni na slobodu ako nisu optuženi za prepoznatljivo krivično delo.

Ranije su Ujedinjene nacije saopštile da su talibanske vlasti pritvorile dva avganistanska člana njihove političke misije pritvorena u nedelju.

Zamenik portparola UN Farhan Hak saopštio je da misija UN nije obaveštena o optužbama protiv pritvorenih i da nije bila u mogućnosti da ih poseti.

"Misija je pozvala talibane da obezbede poštovanje privilegija i imuniteta Ujedinjenih nacija i njihovih zvaničnika", rekao je Hak.

Talibani, koji su preuzeli vlast 15. avgusta 2021. godine, nakon što su se snage SAD i saveza NATO povukle iz zemlje nakon dve decenije rata, za sada nisu to komentarisali.

Talibani su nedugo nakon preuzimanja vlasti zabranili devojčicama upis u srednje škole, a kasnije su proširili ograničenja za visoko obrazovanje, zapošljavanje i druge sektore, praktično isključujući žene i devojčice iz javnog života.