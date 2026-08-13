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Predstavnici Ministarstva nacionalne odbrane Rumunije uputili su u četvrtak treće upozorenje zaredom, nakon što je Rusija lansirala seriju dronova ka ukrajinskom regionu Izmail.

Kako je saopšteno iz ministarstva, usled ove pretnje hitno su podignuta dva španska borbena aviona F-18 stacionirana u Rumuniji.

Vojni zvaničnici su naveli da je radarski sistem za nadzor MApN-a u četvrtak, 13. avgusta, u 15:17 časova registrovao vazdušni cilj u blizini rečne granice sa Ukrajinom.

Samo tri minuta kasnije, u 15:20 časova, iz 57. vazduhoplovne baze "Mihail Kogalničanu" poletela su dva aviona F-18 Španskih vazduhoplovno-kosmičkih snaga kako bi nadgledala situaciju.

Nacionalni vojni komandni centar je obavestio Generalni inspektorat za vanredne situacije o aktiviranju mera uzbune za stanovništvo na severu okruga Tulča, nakon čega je u 15:25 časova građanima emitovana zvanična RO-Alert poruka.