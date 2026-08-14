Slušaj vest

Zbog moguće eksplozivne naprave, železnički saobraćaj u regionu na jugu Nemačke je obustavljen u četvrtak.

Specijalne policijske snage su pregledale predmet, koji je tehničar otkrio između pragova na pruzi na ulazu u železničku stanicu Trojhtlingen, u Frankoniji južno od Nirnberga.

Predmet je pregledao tim za deaktiviranje bombi savezne policije kako bi utvrdio da li predstavlja stvarnu pretnju.

Policijska uprava Centralne Frankonije je saopštila da je predmet snimljen rendgenskim snimkom, a u međuvremenu su potvrdili da predmet nije eksploziv. Istražitelji sumnjaju da ga je neko namerno ostavio da izazove paniku.