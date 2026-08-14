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Novoobjavljeni video-snimak razgovora iz zatvora otkriva kako je otac Džejmi Komoroski tešio svoju ćerku, dok je ona kukala zbog boravka iza rešetaka jer je "toliko dugo" zatvorena nakon što je u pijanom stanju automobilom usmrtila mladu na sam dan njenog venčanja.

Džejmi Komoroski, koja je tada imala 25 godina, jecala je u razgovoru sa svojim ocem Čarlsom u maju 2023. godine, mesec dana nakon nesreće u Foli Biču u Južnoj Karolini, u kojoj je poginula mlada Samanta Hačinson (34), dok je njen suprug Erik povređen.

"I dalje prosto ne razumem zašto je ovo moralo meni da se desi", žalila se Komoroski u video-snimku zatvorskog poziva koji je objavio KSLA.

"Zato što se loše stvari dešavaju dobrim ljudima, dušo", saosećao je njen otac dok je smireno povlačio dim cigare, uopšte se ne osvrćući na uzrok hapšenja svoje ćerke.

"To je samo nešto što ti se dogodilo i rešićemo to najbolje što možemo, važi?", rekao je, pokušavajući da uteši ćerku.

Pijana gazačica nastavila je da se žali i da izigrava žrtvu, govoreći: "Prosto ne mogu da verujem da se ovo meni desilo. Zašto baš ja, tata, zašto ja?"

Kasnije tokom razgovora, Komoroski je bizarno napala medije i izrazila strah od osude javnosti koja bi mogla da je sačeka nakon puštanja iz pritvora.

"To me prosto... plaši me što su mediji toliko umešani u sve ovo", rekla je. "Zašto su toliko umešani?"

Čarls je tvrdio da je to zato što njen slučaj "prodaje novine", ali je Komoroski nastavila još više da se žali.

"Ali to mi uopšte neće pomoći, o Bože. Biće tako strašno kada izađem. Svi će biti tako zli prema meni”, rekla je. Komoroski je jecala dok ju je otac upozoravao: "Moraš da očvrsneš".

"Samo se plašim, tata", rekla je. "Ne želim da odem u zatvor na tako, tako dugo".

"Slušaj, radimo sve što je u našoj moći", rekao je, očajnički pokušavajući da ublaži njenu zabrinutost.

Osuđena na 25 godina zatvora

Komoroski je u decembru 2024. godine osuđena na 25 godina zatvora nakon što je priznala krivicu za teško krivično delo vožnje pod dejstvom alkohola, dve tačke optužnice za vožnju pod dejstvom alkohola sa smrtnim ishodom ili teškim telesnim povredama i za bezobzirno ubistvo iz nehata.

Vozila je iznajmljeni automobil marke Tojota brzinom od oko 105 km/h kada je udarila u vozilo za golf u kom se nalazio tek venčani par, Samanta i Erik.

Samanta (34) je izletela iz vozila i proglašena je mrtvom na licu mesta, dok je Erik (36) hospitalizovan sa povredama lica.

Prkosna Komoroski je odbila da posluša policijska uputstva na licu mesta i žalila se što joj policajci nisu dozvolili da pozove oca dok je bila u pritvoru nakon prvog hapšenja.

"Samo želim da završim sa ovim i idem kući", rekla je jednom policajcu.

Takođe je pitala: "Šta sam uradila?", odbijajući da prizna težinu nesreće.

Odbila je da da uzorak daha, uprkos hapšenju pod optužbom za vožnju pod dejstvom alkohola.