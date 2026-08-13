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Fabrika municijeeksplodirala je u Koleferu, u zoni Kvarijto Kilometro, duž puta koji vodi ka Arteni u Italiji. Eksplozija se navodno dogodila u odeljenju za presovanje baruta.

U Koleferu je izbio požar nakon eksplozije u nekadašnjoj fabrici "Simmel Difesa" u Ulici Ariana, na 5,2. kilometru. Kompanija proizvodi municiju srednjeg i velikog kalibra, a trenutno je u vlasništvu kompanije "KNDS Ammo Italy".

Eksploziju, koja se čula i kilometrima daleko, čuli su i uznemireni stanovnici, koji su u prvi mah pomislili da je reč o grmljavini. Kada su shvatili da je došlo do eksplozije, tenzija je naglo porasla. Eksplozija se navodno dogodila u odeljenju za presovanje baruta.

Nije poznato da li ima povređenih. Prema informacijama do kojih je došao Fanpage.it, u trenutku eksplozije u objektu nije bilo ljudi. Međutim, tu informaciju je dao jedan radnik i ona još mora da bude proverena, pa je neophodan oprez u iznošenju zaključaka, posebno imajući u vidu ozbiljnost situacije i razmere požara.

Akcija spasavanja i gašenja požara

Na licu mesta nalaze se karabinjeri i vatrogasci, ali operacije gašenja i obezbeđivanja lokacije još nisu mogle da počnu zbog izuzetno opasne situacije. Reč je o veoma delikatnom scenariju u kojem spasioci moraju da postupaju krajnje oprezno.

Naime, nije isključena mogućnost novih eksplozija zbog opasnog materijala koji se nalazi u fabrici. Na mestu požara nalaze se i ekipe hitne pomoći 118, u slučaju da bude potrebna pomoć eventualno povređenima.

Bes stanovnika zbog prisustva fabrike

"Impresivna eksplozija čula se u Koleferu i okolnim opštinama, a od nje su se tresle kuće i prozori. Mnogi od nas su izašli na prozore pitajući se šta je izazvalo eksploziju. Molim se i nadam se da nema žrtava. Na snimku se vide eksplozivni predmeti koji padaju nakon eksplozije", napisao je jedan stanovnik.

"Ako se prve informacije potvrde, u Koleferu smo pukom slučajnošću mogli da izbegnemo tragediju: izgleda da u skladištu zahvaćenom eksplozijom u trenutku detonacije nije bilo zaposlenih. Ali čak i ako je tako, suština se ne bi promenila ni za milimetar. Navodna današnja sreća ne briše strukturnu opasnost: ono što se pukom slučajnošću možda danas nije dogodilo, sutra bi moglo da se pretvori u ogromnu tragediju, posebno imajući u vidu projekat novih objekata za proizvodnju nitroglicerina u Ananjiju. Naša bezbednost ne može da zavisi od nade da je neko skladište prazno!", rekla je jedna stanovnica.

Tragedija 2007. i eksplozija 2017. godine

Današnji događaj nije prvi incident ove vrste. Još 2007. godine u eksploziji je poginuo jedan radnik, a više ljudi je povređeno, dok je 2017. godine došlo do eksplozije unutar blindirane komore, koja nije imala posledice po ljude.

Godine 2007. poginuo je radnik Roberto Pignalberi, koji je imao svega 35 godina. Eksplozija se dogodila tokom rada sa smešom na bazi veoma zapaljivog kalijuma.