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O putovanjima predsednika Rusije Vladimira Putina unutar zemlje odlučuje isključivo rukovodstvo države, saopštila je Ambasada Rusije u Tokiju.

"Putovanja predsednika unutar naše zemlje su isključiva suverena odluka ruskog rukovodstva i ne mogu se razmatrati sa stranim državama", zaključuje se u saopštenju.

Pripadnost Kurilskih ostrva Ruskoj Federaciji je neosporiva, poručili su u ambasadi.

Ruski ambasador Nikolaj Nozdrev je 13. avgusta pozvan na sastanak u japanskom Ministarstvu spoljnih poslova, tokom kojeg je ministar spoljnih poslova Tošimicu Motegi izrazio "protest" Japana u vezi sa posetom ruskog predsednika Vladimira Putina ostrvu Iturup u Sahalinskoj oblasti, istaknuto je u saopštenju.

Foto: Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia, Not reported / WillWest News / Profimedia

"Kao odgovor na ovaj neosnovani protest, šef diplomatske misije je objasnio da su južna Kurilska ostrva sastavni deo Ruske Federacije i da su postala njen deo nakon Drugog svetskog rata na legalnim međunarodnim osnovama", saoopštila je ruska ambasada.

Vladimir Putin je danas prvi put posetio Kurilska ostrva. Japan je zatim protestovao je i pozvao ruskog ambasadora Nikolaja Nozdreva u Ministarstvo spoljnih poslova.

Foto: Not reported / WillWest News / Profimedia

Ranije je predsednik Rusije Vladimir Putin prvi put doputovao na Kurilska ostrva, što je izazvalo burnu reakciju u Tokiju.

Ministarstvo spoljnih poslova Japana izrazilo je protest zbog posete Iturupu, koji Tokio, zajedno sa još tri ostrva južnih Kurila, smatra svojom teritorijom, iako su ona ušla u sastav SSSR-a nakon Drugog svetskog rata.