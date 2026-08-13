RUSIJA ODGOVORILA NA PROTEST JAPANA: Pripadnost Kurilskih ostrva Ruskoj Federaciji je neosporiva još od Drugog svetskog rata (FOTO)
O putovanjima predsednika Rusije Vladimira Putina unutar zemlje odlučuje isključivo rukovodstvo države, saopštila je Ambasada Rusije u Tokiju.
"Putovanja predsednika unutar naše zemlje su isključiva suverena odluka ruskog rukovodstva i ne mogu se razmatrati sa stranim državama", zaključuje se u saopštenju.
Pripadnost Kurilskih ostrva Ruskoj Federaciji je neosporiva, poručili su u ambasadi.
Ruski ambasador Nikolaj Nozdrev je 13. avgusta pozvan na sastanak u japanskom Ministarstvu spoljnih poslova, tokom kojeg je ministar spoljnih poslova Tošimicu Motegi izrazio "protest" Japana u vezi sa posetom ruskog predsednika Vladimira Putina ostrvu Iturup u Sahalinskoj oblasti, istaknuto je u saopštenju.
"Kao odgovor na ovaj neosnovani protest, šef diplomatske misije je objasnio da su južna Kurilska ostrva sastavni deo Ruske Federacije i da su postala njen deo nakon Drugog svetskog rata na legalnim međunarodnim osnovama", saoopštila je ruska ambasada.
Vladimir Putin je danas prvi put posetio Kurilska ostrva. Japan je zatim protestovao je i pozvao ruskog ambasadora Nikolaja Nozdreva u Ministarstvo spoljnih poslova.
Ranije je predsednik Rusije Vladimir Putin prvi put doputovao na Kurilska ostrva, što je izazvalo burnu reakciju u Tokiju.
Ministarstvo spoljnih poslova Japana izrazilo je protest zbog posete Iturupu, koji Tokio, zajedno sa još tri ostrva južnih Kurila, smatra svojom teritorijom, iako su ona ušla u sastav SSSR-a nakon Drugog svetskog rata.
Ovim povodom se ranije danas oglasila i premijerka Japana koja je ovu posetu Putina ruskoj teritoriji ocenila kao "kategorički neprihvatljivu".
Kurir.rs/RIA Novosti