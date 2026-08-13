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Poljska agencija za unutrašnju bezbednost, u saradnji sa policijom, privela je ruskog državljanina koji je planirao ubistvo američko-ukrajinskog državljanina u ime ruskih obaveštajnih službi, rekao je poljski premijer Donald Tusk, prenosi Polsat News.

"Ovo je prvi slučaj u kome je neko odlučio da izvrši atentat na američkog državljanina po naređenju Rusije na teritoriji druge zemlje NATO-a, tačnije na teritoriji Poljske, u Varšavi".

Tusk je rekao da je ruski državljanin priveden 7. avgusta.

Nije imenovao čoveka koga se ruski državljanin spremao da ubije, ali je rekao da je on "nezgodan sa stanovišta Putinovog režima".