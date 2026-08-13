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U rumunskoj nuklearnoj elektrani Černavoda danas je izvedeno kontrolisano gašenje oba reaktora zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava, dok nacionalni elektroenergetski sistem ostaje stabilan, saopštilo je Ministarstvo energetike.

Reaktor dva zaustavljen je u 10.53 časova, pošto je prethodno iz istog razloga ugašen i Reaktor jedan, prenosi DiGi 24.

Ministarstvo navodi da ne postoje rizici za kontinuirano snabdevanje električnom energijom i da se potrošnja pokriva proizvodnjom iz hidroelektrana, vetroelektrana, rezervnih termoelektrana na ugalj i uvozom struje.

"Nacionalni elektroenergetski sistem je stabilan i funkcioniše normalno. Sve trenutne procene pokazuju da ne postoje rizici za kontinuirano snabdevanje električnom energijom na nivou cele zemlje", navelo je Ministarstvo.

Za večernji period najveće potrošnje Rumunija procenjuje da će biti potrebno uvesti do 2.300 megavata električne energije, dok raspoloživi prekogranični kapacitet za uvoz iznosi oko 4.000 megavata.

Bukurešt je ranije obavestio Evropsku komisiju o mogućoj elektroenergetskoj krizi izazvanoj teškom hidrološkom sušom i upozorio da bi planirano gašenje preostalih termoenergetskih kapaciteta na ugalj do kraja avgusta moglo dodatno da ugrozi sigurnost elektroenergetskog sistema.