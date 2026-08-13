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Postoji sve više dokaza o direktnoj umešanosti zemalja NATO-a u terorističke aktivnosti kijevskog režima, navodi se u komentaru zvanične predstavnice Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove o ukrajinskoj krizi.

"Sve je više dokaza o direktnoj umešanosti zemalja NATO-a u terorističke aktivnosti kijevskog režima", istakla je Zaharova.

Ona je navela da su u medijima objavljeni dokazi do kojih su došli hakeri, a koji, prema njenim rečima, pokazuju da su takozvani stručnjaci za hibridne pretnje iz struktura povezanih sa NATO-om dostavljali Službi bezbednosti Ukrajine podatke o ciljevima na teritoriji Rusije.

"Konkretno, izvesni Bart de Vahter snabdevao je SBU podacima o 'prioritetnim' ciljevima, uključujući koordinate objekata energetskog sektora i trgovačkih brodova koji prevoze teret u interesu Rusije", navela je Zaharova.

Prema njenim rečima, ti objekti i brodovi potom su bili izloženi napadima bespilotnih letelica i besposadnih čamaca.

Zaharova je podvukla da ruske agencije za sprovođenje zakona nastavljaju da prikupljaju dokaze za podizanje krivičnih prijava protiv zvaničnika režima u Kijevu, militanata, komande ukrajinskih oružanih snaga i stranih plaćenika.