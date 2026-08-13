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Više od 300 meštana i turista evakuisano je iz Sivirija na Kasandri, na Halkidikiju,dok veliki požar nastavlja da besni i približava se kućama.

Naselje je uglavnom ispražnjeno, a zbog požara su stanovnici satima bez struje i vode.

Evakuacija se odvija i morem i kopnom. Od samog početka akcije, brodovi Obalske straže i Vatrogasne službe, zajedno sa privatnim ribarskim čamcima, prevozili su desetine ljudi sa obale do broda "Speed Runner", koji je bio usidren u luci, kao i do dva ribarska broda.

Foto: STRINGER/ANA-MPA

Istovremeno su dva autobusa sa meštanima i turistima napustila Siviri, a prema rečima gradonačelnika Kasandre Marija Papastefanua, upućeni su ka zatvorenoj sportskoj hali u Valeti.

Siviri je u jeku turističke sezone praktično pust. Ostali su samo pojedini vlasnici prodavnica koji nisu želeli da napuste svoje lokale, spustili su roletne i čekaju razvoj situacije.

Zbog požara je u opštini Kasandra aktiviran plan "IOLAOS", a otvorena su mesta za okupljanje i privremeni smeštaj evakuisanih u Kasandriji i Kalitei.

Foto: STRINGER/ANA-MPA

U saopštenju, koje je izdato i na srpskom jeziku, navodi se koja su mesta u Kasandreji i Kalitei dostupna mesta za okupljanje i privremeni boravak.

KASANDREJA

Crkva Rođenja Presvete Bogorodice

Crkva Svetog Hristofora

Fudbalski stadion Kasandreje

Zatvorena sportska hala Kasandreje

KALITEA

Zatvorena sportska hala Kalitee

Fudbalski stadion Kalitee

Opštinski parking u Kalitei

Foto: STRINGER/ANA-MPA

Građani i posetioci koji moraju da napuste ugrožena područja mogu da se upute na predviđene lokacije, uz obavezno praćenje uputstava broja 112, Vatrogasne službe, grčke policije i Civilne zaštite.

Opština Kasandra apelovala je na građane da ostanu mirni, izbegavaju nepotrebno kretanje i strogo poštuju naređenja nadležnih.

Požar je prethodno stigao do samog Sivirija, a dramatični snimci pokazuju plamen i gust dim u blizini kuća. Snažan vetar dodatno otežava borbu sa vatrom, dok vatrogasci pokušavaju da stave požar pod kontrolu.

Foto: STRINGER/ANA-MPA

Ribari koji su se od početka uključili u evakuaciju kažu da su mnogi njihovi kolege priskočili u pomoć kako bi ljude što pre izvukli na bezbedno.

„Mnogi ribari su došli da pomognu i umire ljude, prevozeći ih na bezbedna mesta“, rekao je Apostolos Hulис, jedan od ribara koji je od početka bio na obali sa svojim čamcem.