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Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da će ruska strana samostalno birati ciljeve za odgovor na razbojništvo i piratstvo zapadnih zemalja, pri čemu oni ne moraju da se nalaze u istim vodama.

"Predsednik Rusije Vladimir Putin je vrlo jasno i odmereno rekao da ćemo na to razbojništvo, na to piratstvo odgovarati recipročno. Ali ne nužno u istim vodama u kojima će ti 'novopečeni mirotvorci' činiti svoje bezakonje. Mi ćemo sami birati ciljeve. A ciljevi će biti brodovi koji rade u interesu zemalja koje su razbojništvo i piratstvo proglasile svojom zvaničnom politikom. Mi ćemo odlučivati kako ćemo postupati sa tim brodovima", istakao je šef ruske diplomatije.

Kako je naveo, Evropska unija je odlučila da primeni sopstveno pravo, ako se nezakonita odluka Brisela uopšte može nazvati pravom, koje se svodi na to da se Rusiji ograniče mogućnosti da ostvaruje prihode na svetskim tržištima.

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Flota u senci Foto: X/Printscreen

"A svi brodovi koji ne slušaju Evropsku uniju, bez obzira na to pod čijom zastavom plove, proglašavaju se 'flotom u senci'. To je veoma opasan put", upozorio je šef ruske diplomatije.

Ruski predsednik Vladimir Putin zapretio je juče da će njegova zemlja početi da zaplenjuje evropske brodovekao odgovor na planove o prodaji tereta sa presretnutih ruskih brodova koji pripadaju takozvanoj "floti u senci".

Moskva je oštro reagovala na poteze, koje je Putin nazvao "piraterijom i banditizmom".

- Bićemo primorani da odgovorimo istom merom - kazao je Putin dok je nadgledao pomorske vežbe na dalekom istoku Rusije.

On je dodao da će Moskva delovati "gde god smatra da je potrebno i prikladno - bilo gde".

Sudski dokumenti iz Švedske pokazuju da će Stokholm predati Kijevu zaplenjeni ruski brod za koji se sumnja da prevozi žito iz okupiranih delova Ukrajine.

Kurir.rs/RIA Novosti

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