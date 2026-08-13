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Američki ministar rata Pit Hegset izjavio je da američka mornarica može neograničeno dugo da održava pomorsku blokadu Irana, dok američki predsednik Donald Tramp tvrdi da Sjedinjene Američke Države kontrolišu Ormuski moreuz.

Hegsetove reči sugerišu da savetuje američkom predsedniku Donaldu Trampu da američka vojska može da nastavi da vrši ekonomski pritisak na Iran onoliko dugo koliko je potrebno kako bi pomogla do sada neuspešnim pregovorima o okončanju sukoba započetog u februaru.

"Američka ratna mornarica može neograničeno dugo da održava takvu blokadu jer ćemo rotirati brodove, kao što smo i do sada, i nastavićemo to da činimo", rekao je Hegset novinarima.

On je govorio u Panami nakon što se obratio posadi broda USS Gridli, razarača sa vođenim projektilima koji je prethodno bio raspoređen na Bliskom istoku.

1/8 Vidi galeriju Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

Tramp: "Naš čelični zid"

Tramp je juče izjavio da Sjedinjene Američke Države kontrolišu Ormuski moreuz.

"SAD imaju potpunu kontrolu nad Ormuskim moreuzom. Mislim da ćemo je zadržati! Našu pomorsku blokadu svi nazivaju 'čeličnim zidom' i Iran tu ne može da učini baš ništa", napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.

Posle početka rata, koji je počeo američko-izraelskim vazdušnim napadima na Iran 28. februara, Teheran je praktično zatvorio moreuz kroz koji se do tada prevozila petina svetske nafte i tečnog prirodnog gasa.

Foto: screenshot YT/CNN, Mark Schiefelbein/AP

Iran uzvraća napadima na trgovačke brodove

Američki napadi nisu oslabili iransku kontrolu nad Ormuskim moreuzom. Iran uzvraća raketama i dronovima na saveznike Vašingtona u regionu, kao i napadima na trgovačke brodove koji prolaze kroz moreuz bez njegovog dopuštenja.

SAD su uvele pomorsku blokadu iranskih brodova i luka, uz obećanje da će štititi slobodu plovidbe brodovima koji putuju ka neiranskim lukama i iz njih.

Vašington je od početka rata poslao na desetine hiljada vojnika na Bliski istok, uključujući više od 20 ratnih brodova.

Foto: STR/AP

Presretanje brodova koji krše blokadu

Od početka blokade, američka vojska preusmerila je više od 55 trgovačkih brodova koji su pokušali da je probiju. Tom prilikom onesposobila je tri broda, dok se na dva ukrcala.

Ranije ove nedelje, helikopter američke ratne mornarice MH-60 ispalio je dva projektila "helfire" u mašinski prostor broda pod zastavom Paname, nakon što je brod ignorisao upozorenja američkih snaga, saopštila je američka vojska.