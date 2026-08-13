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Zbog požara koji nekontrolisano besni u turističkom letovalištu Siviri na grčkom poluostrvu Kasandra na Halkidikiju danas je morskim putem evakuisana 481 osoba, a vatra se proširila preko poljoprivrednog i šumskog zemljišta, približila kućama i izazvala materijalnu štetu, saopštila je grčka Obalska straža.

Jak vetar dodatno raspiruje požar, dok je dim vidljiv iz više delova Halkidikija, prenosi Katimerini.

Obalska straža je saopštila da u evakuaciji sa mora na plaži Siviri učestvuju brod Obalske straže, devet privatnih čamaca i putnički gliser, kao i da se očekuje da će se uskoro još jedan brod Obalske straže uključiti u evakuaciju.

Kako je saopšteno, do sada je sa plaže Siviri 285 ljudi evakuisano morem u marinu Sani, a još 196 se brodom "Spidraner" prevozi do luke Solun, prenosi Prototema.

Ranije je evakuisan hotel u Furki, na Halkidikiju , u kojem su boravila deca iz Ukrajine.

U gašenju požara učestvuje 155 vatrogasaca sa zemlje, četiri grupe planinara iz 2. jedinice EMODE i 59 vozila, a pomoć pružaju i lokalne samouprave, cisterne sa vodom i građevinske mašine.

Iz vazduha je angažovano devet aviona sa sedam helikoptera , od kojih je jedan za koordinaciju.

Grčki sistem za hitna upozorenja 112 izdao je nešto posle 15 časova nalog za evakuaciju stanovnika Sivirija prema Mola Kalivi, dok je oko 16 časova izdato novo upozorenje kojim se stanovnicima Furke naređuje da se evakuišu prema Skioniju.

Uzrok požara još nije zvanično potvrđen.

Grčka televizija ERT prenela je da postoji sumnja da je jak vetar oborio stub dalekovoda, što je izazvalo varnicu koja je zapalila rastinje.

Zbog požara na Halkidikiju Grčka je aktivirala Kopernikus, Službu za upravljanje vanrednim situacijama Evropske unije, kako bi se podržao rad grčkih agencija koje pokušavaju da se nose sa vanrednom situacijom zbog požara.

Evropska unija je prihvatila zahtev i očekuje se neposredna dostupnost niza kartografskih podataka i proizvoda, koji će proizaći iz analize satelitskih snimaka.

1/7 Vidi galeriju Halkidiki požar Foto: STRINGER/ANA-MPA

Požar je izbio u trenutku kada je za Halkidiki proglašen povećan rizik od šumskih požara.

Vlasti su najavile privremenu zabranu pešačkog i motornog saobraćaja u šumskim područjima opština Kasandra, Sitonija i Aristotelis.

Mere stupaju na snagu sutra.

U Kasandri i Sitoniji važiće od 8 do 20 časova, dok će u opštini Aristotelis, gde je rizik od požara ocenjen kao veoma visok, ostati na snazi do subote u 8 časova.

Policija će kontrolisati prilaze šumskim putevima, a osobe zatečene u zabranjenim zonama mogu da budu udaljene.

Izuzetak su volonteri angažovani na sprečavanju požara.

Zabrana se odnosi na delove poluostrva Kasandra i Sitonija, kao i na područje između Komice i Uranupolisa i okolinu Stratoni ja u Aristotelisu.

Vlasti su pozvale stanovnike i turiste da poštuju uputstva nadležnih službi, uz upozorenje da je za kršenje zabrane predviđena novčana kazna od 300 evra.

Odvojeni šumski požari izbili su danas i kod Vartolomija u zapadnom delu Peloponeza, u oblasti Ilija, kao i u blizini Makinije kod Nafpaktosa.

U oba slučaja na terenu su angažovane vatrogasne ekipe i protivpožarni avioni, dok je stanovništvu upućen poziv na pojačan oprez.