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Mađarska nastoji da što pre pregradi Dunav, čiji je vodostaj zbog suše znatno opao, kako bi održala hlađenje nuklearne elektrane Pakš, izjavio je danas premijer Peter Mađar.

- Započeli smo izgradnju niske brane koja će trajno doprineti podizanju vodostaja Dunava - rekao je Mađar novinarima u Pakšu, 100 kilometara južno od glavnog grada Budimpešte.

Samo dve od osam turbina u jedinoj nuklearnoj elektrani u zemlji još uvek rade zbog velikih vrućina i suše koja isušuje Dunav, Rajnu i druge velike evropske reke. Pre devet dana elektrana Pakš, koja inače pokriva najmanje trećinu mađarske potrošnje električne energije, bila je na ivici potpunog gašenja. Nastavak rada poslednje turbine zavisio je od svega nekoliko milimetara oscilacije vodostaja Dunava.

Foto: David Balogh / Xinhua News / Profimedia

Vlasti u Rumuniji danas su saopštile da zbog niskog vodostaja Dunava gase drugi reaktor u nuklearnoj elektrani Černavoda. Prvi blok isključen je krajem jula zbog nedovoljne količine vode za hlađenje.

"Mađarski vojnici rade danonoćno na izgradnji"

Pre završetka brane, dve teglenice duge 80 metara, postavljene jedna iza druge i poprečno u odnosu na tok reke, biće namerno potopljene kako bi se stvorio početni efekat pregrađivanja. Brana će biti izgrađena od oko 185.000 kubnih metara kamena.

Prema Mađarovim rečima, mađarski vojnici rade danonoćno na izgradnji, koja bi trebalo da bude završena u naredne četiri nedelje. Očekuje se da će to podići vodostaj Dunava za 1,2 metra ispred sistema za hlađenje elektrane Pakš. Premijer je troškove izgradnje procenio na 19 miliona dolara.