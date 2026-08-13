Slušaj vest

Turistički brod poznat kao "Toys Boat", tokom izleta sa 115 ljudi na njemu, u oblasti zaliva Katrandži, u blizini Fetije, popularne turističke destinacije u Turskoj zapalio sedanas.

Požar je izbio tokom plovidbe, izazvavši paniku među putnicima, koji su morali da obuku prsluke za spasavanje i skoče u more, preneli su turski mediji.

Nadležne službe brzo su reagovale, a pripadnici Obalske straže uspeli su da evakuišu 107 putnika, koji su bezbedno prebačeni na obalu. Jedanaest osoba prevezeno je u bolnicu zbog udisanja dima.

Brod je počeo da tone.

U dramatičnoj akciji spašavanja svi putnici su evakuisani, a prema prvim informacijama nema poginulih.

Operater broda potvrdio je da su putnici i članovi posade bezbedni, dok su nadležni pokrenuli istragu kako bi utvrdili uzrok požara i okolnosti pod kojima je izbio.

Na lice mesta odmah su upućene ekipe Obalne straže, pomorske policije i drugih nadležnih službi, dok su u spasavanju učestvovali i brodovi koji su se u trenutku požara nalazili u blizini.

Požar je pričinio veliku štetu na brodu, koje je prema izveštajima gotovo u potpunosti izgoreo i izgubio sposobnost plovidbe.

Brod je potom trebalo da bude odvučen prema obali, a pojedini izveštaji navode i da je počeo da tone.

Uzrok požara za sada nije poznat. Nadležne turske službe pokrenule su istragu kako bi se utvrdilo šta je izazvalo požar.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlaneta(UZNEMIRUJUĆI VIDEO,FOTO) PLANUO BROD SA 230 LJUDI: Plamen odneo 23 života, za 17 ljudi se još traga
zapalio-se-trajekt-u-indoneziji.jpg
PlanetaPOŽAR NA TRAJEKTU, IMA MRTVIH, NESTALA 41 OSOBA! Na brodu se nalazilo oko 250 putnika i članova posade! U toku je HITNA potraga za preživelima (FOTO/VIDEO)
555.png
SrbijaZAPALIO SE BROD NASUKAN U APATINU: Vatrogasci se i dalje bore sa vatrom (FOTO/VIDEO)
WhatsApp Image 2026-05-19 at 19.02.16 (1).jpeg
PlanetaSTRAVIČNA EKSPLOZIJA ODJEKNULA U LOS ANĐELESU! Ogromna vatra guta brod sa OPASNIM materijalima! (FOTO/VIDEO)
požar LA
PlanetaDRAMA U BLIZINI POPULARNOG LETOVALIŠTA: Turisti SKAKALI U MORE kako bi se spasili! Povređeno 19 osoba
profimedia0672779528-jahta-eklips.jpg
BeogradUGAŠEN POŽAR NA SAVSKOM KEJU, ZAPALIO SE BROD: Prvo se čula eksplozija dok su ga spuštali u reku (VIDEO)
screenshot-20240414-135712.jpg