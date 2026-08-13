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Turistički brod poznat kao "Toys Boat", tokom izleta sa 115 ljudi na njemu, u oblasti zaliva Katrandži, u blizini Fetije, popularne turističke destinacije u Turskoj zapalio sedanas.

Požar je izbio tokom plovidbe, izazvavši paniku među putnicima, koji su morali da obuku prsluke za spasavanje i skoče u more, preneli su turski mediji.

Nadležne službe brzo su reagovale, a pripadnici Obalske straže uspeli su da evakuišu 107 putnika, koji su bezbedno prebačeni na obalu. Jedanaest osoba prevezeno je u bolnicu zbog udisanja dima.

Brod je počeo da tone.

U dramatičnoj akciji spašavanja svi putnici su evakuisani, a prema prvim informacijama nema poginulih.

Operater broda potvrdio je da su putnici i članovi posade bezbedni, dok su nadležni pokrenuli istragu kako bi utvrdili uzrok požara i okolnosti pod kojima je izbio.

Na lice mesta odmah su upućene ekipe Obalne straže, pomorske policije i drugih nadležnih službi, dok su u spasavanju učestvovali i brodovi koji su se u trenutku požara nalazili u blizini.

Požar je pričinio veliku štetu na brodu, koje je prema izveštajima gotovo u potpunosti izgoreo i izgubio sposobnost plovidbe.

Brod je potom trebalo da bude odvučen prema obali, a pojedini izveštaji navode i da je počeo da tone.

Uzrok požara za sada nije poznat. Nadležne turske službe pokrenule su istragu kako bi se utvrdilo šta je izazvalo požar.