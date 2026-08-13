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U iskakanju voza iz šina na istoku Saseksa u Velikoj Britaniji dve osobe su izvučene iz prevrnutih vagona sa teškim povredama, a devet sa lakšim. U vozu je bilo oko 150 putnika, saopštila je lokalna služba Hitne pomoći, prenosi Sky News.

Incident je izazvao obustavljanje saobraćaja na nekoliko železničkih linija, dok su sve hitne službe brzo reagovale na licu mesta. "Network Rail" je potvrdio da je voz iskočio iz šina u blizini Luisa nešto pre 16 časova po lokalnom vremenu.

Britanska saobraćajna policija i dalje je prisutna na mestu nesreće, zajedno sa ekipama Hitne pomoći i vatrogasne službe.

Svi putnici su evakuisani iz voza, saopštila je policija.

Službe za vanredne situacije apelovale su na građane da izbegavaju to područje, dok se putnicima savetuje da budu spremni na kašnjenja i duža zadržavanja na ovom delu železničke mreže.