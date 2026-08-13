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Kada je dvadesetih godina prošlog veka istraživana grobnica egipatskog faraona Tutankamona, arheolozi su u njoj pronašli neverovatnih 5.398 zvanično evidentiranih predmeta. Među obrednim figurama, kočijama, nakitom, umetničkim delima i gomilama hrane našlo se i nešto mnogo neobičnije - više od 140 pari donjeg veša!

Nije poznato zbog čega je Tutankamon sahranjen sa toliko komada donjeg veša. Istoričari i naučnici su detaljno proučavali njegovu garderobu, ali odgovor na ovu misteriju možda je zauvek izgubljen u prošlosti.

Misterija donjeg veša

Ono što je poznato jeste da nije bila reč o donjem vešu kakav danas poznajemo. Tutankamonovi komadi bili su trouglasti komadi tkanine, odnosno tzv. lanene pregače. Dva kraja obavijala su kukove, dok se treći provlačio između nogu i vezivao napred. Takvu vrstu odeće nosili su ljudi različitih društvenih slojeva.

Takođe, istraživanja su pokazala da je kraljevski donji veš bio izuzetno fino izrađen.

Foto: MOHAMED HOSSAM/EPA

Njegove mere zbunile istraživače

Još jedan detalj privukao je pažnju istraživača. Detaljniji pregled Tutankamonove odeće ukazao je na mere od 31, 29 i 43 inča, odnosno približno 79, 74 i 109 centimetara. To je ukazivalo na prilično izražene kukove u odnosu na ostatak tela.

Ranija istraživanja čak su otvorila pitanje da li je neobičan oblik tela mogao da bude povezan sa naslednim zdravstvenim problemom. Ehnaton, koji se smatra Tutankamonovim ocem, na umetničkim prikazima takođe je često predstavljan sa širokim kukovima i istaknutim stomakom.

Ipak, kasnija genetska istraživanja dovela su u pitanje ideju da je porodica imala urođenu manu koja bi objašnjavala takvu građu. Postoje i indicije da su umetnički prikazi Ehnatona bili neuobičajeni i da nisu nužno predstavljali njegov stvarni izgled. Zbog toga ni danas nema jednostavnog odgovora na pitanje zbog čega je Tutankamon imao takve telesne proporcije.

Moguće je i da su ranije procene Tutankamonovih telesnih proporcija preuveličavale njegove "ženstvene" karakteristike, koje su svojevremeno privukle veliku pažnju. Tako bi objašnjenje moglo biti mnogo jednostavnije - kratkovečni kralj je možda jednostavno imao nešto više oblina i dovoljno sredstava da sebi obezbedi ogromnu količinu donjeg veša.

Foto: MOHAMED HOSSAM/EPA

Odeća otkrila mnogo o životu mladog faraona

Tutankamonova garderoba pokazala se kao važan izvor informacija o životu egipatskog vladara. U grobnici su pronađeni brojni komadi odeće, uključujući tunike, rukavice, pokrivala za glavu i čarape.

Istraživanje odeće bilo je posebno značajno jer su mnogi originalni komadi tokom vekova propali ili bili teško oštećeni. Zbog toga su stručnjaci izrađivali precizne replike kako bi mogli da prouče način na koji su se različiti delovi garderobe nosili.

Tako je garderoba, koja je u trenutku otkrića možda delovala kao sporedni deo ogromnog arheološkog blaga, postala važan trag za razumevanje izgleda, svakodnevnog života i običaja jednog od najpoznatijih faraona u istoriji.

Foto: Amr Nabil/AP

Ove zanimljive činjenice predstavljene su u podkastu časopisa "Popular Science" pod nazivom "The Weirdest Thing I Learned This Week", koji se objavljuje svake druge srede. Ovonedeljna epizoda imala je posebnog gosta Grega Dženera, voditelja BBC podkasta "You're Dead to Me", u kojem se istoričari i komičari okupljaju kako bi učili o prošlosti i zabavljali se.