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Vašington i Bagdad formalizovali su rok za povlačenje svih preostalih američkih vojnih snaga iz Iraka, koje su trenutno uglavnom stacionirane na severu zemlje.

Irački premijer Ali al Zaidi potvrdio je ovaj vremenski okvir nakon sastanka sa admiralom Bredom Kuperom, komandantom Centralne komande SAD (CENTCOM).

Al Zaidi je kraj septembra opisao kao "fiksni i konačni datum za završetak vojne misije Globalne koalicije za poraz ISIL-a u Iraku i potpuni odlazak njenih snaga".

Da bi se razumela težina ove odluke, potrebno je vratiti se više od dve decenije unazad.

Američka invazija na Irak u martu 2003. godine, pokrenuta sa ciljem svrgavanja režima Sadama Huseina pod optužbama za posedovanje oružja za masovno uništenje, trajno je promenila Bliski istok.

Pad Huseina doveo je do potpunog kolapsa državnih institucija, što je otvorilo prostor za brutalne sektaške sukobe i višegodišnju pobunu protiv američkih snaga.

Tokom sredine 2000-ih, američko vojno prisustvo u Iraku dostiglo je vrhunac sa više od 170.000 vojnika.

Nakon prvobitnog povlačenja 2011. godine, uspon zloglasne terorističke organizacije Islamska država ponovo je primorao SAD da vrate trupe 2014. godine, čime je misija transformisana iz okupacione u antiterorističku.

Sa porazom Islamske države smanjivao se i broj američkih vojnika, pa je u poslednje vreme u Iraku boravilo oko 2.500 pripadnika američkog vojnog osoblja.

Prebacivanje odgovornosti i bezbednosni izazovi

Konačno povlačenje predstavlja kulminaciju bilateralnog sporazuma iz 2024. godine o okončanju protivterorističkih operacija.

Većina federalnih vojnih baza napuštena je tokom 2025. godine, čime je preostali američki kontingent koncentrisan u Erbilu, u okviru poluautonomne kurdske regije. Proces povlačenja iz tih područja počeo je krajem jula ove godine.

Ovakav potez dolazi u veoma osetljivom trenutku. Vojni objekti u regionu bili su pod stalnim napadima nakon što su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli vojne operacije protiv Irana.

Sada lokalne bezbednosne snage preuzimaju primarnu odgovornost za odbranu.

Američki zvaničnici izrazili su optimizam:

"Sjedinjene Američke Države, Irak i koalicioni partneri postigli su ogroman uspeh u porazu ISIL-a. Sada će iračke bezbednosne snage, uključujući Pešmerge i druge snage u Kurdistanu, voditi borbu protiv preostalih terorista".