Branioci kažu da je pogodio "metu koju je nameravao" i nije ugrozio živote drugih ljudi

Branioci kažu da je pogodio "metu koju je nameravao" i nije ugrozio živote drugih ljudi

Slušaj vest

Advokati Tajlera Robinsona (23) iz Jute, kome se sudi za ubistvo američkog intelektualca i konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka, tokom sudskog postupka su saopštili da on ne bi trebalo da se suoči sa smrtnom kaznom, jer je pogodio "metu koju je nameravao" i nije ugrozio živote drugih ljudi.

Robinsonovi advokati su izneli svoje argumente protiv smrtne kazne u sudskom podnesku pred ročište, koje je zakazano za 1. septembar, na kojem sudija može da odluči da li postoje dovoljni dokazi da se opravda njegovo suđenje, na kome tužioci traže smrtnu kaznu za Robinsona, prenosi Rojters.

Tužioci u obrazloženju zahteva za smrtnu kaznu navode da je Robinson svesno stvorio rizik da budu ugroženi životi drugih ljudi, kada je pucao u Kirka pred hiljadama ljudi na univerzitetu u Juti, u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kirk je ubijen 10. septembra 2025. godine na Univerzitetu Juta Vali, tokom jedne od svojih karakterističnih debata u kampusu, gde je izazvao studente da mu "dokažu da nije u pravu" po pitanjima, od pozitivne diskriminacije do imigracije.

Tajler Robinson Foto: RICK EGAN / POOL/THE SALT LAKE TRIBUNE POOL

U pravnom podnesku koji je podnet ove nedelje, Robinsonovi advokati su tvrdili da jedan hitac koji je ubio Kirka nije stvorio "visoku verovatnoću" da su životi drugih bili ugroženi, što su okolnosti koje su potrebne, prema državnom zakonu, kao otežavajuća okolnost koja opravdava smrtnu kaznu.

"Država nije utvrdila i ne može utvrditi verovatni uzrok koji bi podržao otežavajuću okolnost da je pucnjava svesno stvorila 'visoku verovatnoću' smrti druge osobe od jednog hica iz snažne puške sa nišanom sa krova, koji je pogodio željenu metu", napisali su advokati odbrane u podnesku sudu.

Tužioci tvrde da je Robinson svesno doveo druge u životnu opasnost, tako što je pucao iz dedine puške sa "snajperskog položaja", koju je napunio sa četiri metka u slučaju da promaši prvi.

Robinson se još nije izjasnio o krivici u ovom slučaju.