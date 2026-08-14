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Ukrajinski muškarci starosti od 23 do 60 godina, koji beže od ruskog rata protiv Ukrajine i koji nisu oslobođeni vojne službe, više ne mogu da dobiju privremenu zaštitu u Nemačkoj i mogu se suočiti sa deportacijom, saopštilo je danas nemačko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Ministarstvo je za Dojče vele saopštilo da se ovo ograničenje odnosi na muškarce koji su stigli u Nemačku počev od 31. jula ove godine, kada je stupio na snagu odgovarajući paragraf odluke Saveta Evropske unije.

Prema odluci Saveta EU, privremena zaštita se dodeljuje isključivo onima čija je "vojna dužnost u Ukrajini ispunjena" a da bi to potvrdili, ukrajinski muškarci moraju da dostave dokaz da su legalno napustili Ukrajinu ili da su oslobođeni vojne službe, saopštilo je nemačko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Novo pravilo se ne odnosi na ukrajinske muškarce starosti od 23 do 60 godina koji su već bili u Nemačkoj do 31. jula, i imaju privremenu zaštitu prema članu 24 Zakona o migraciji.

1/15 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Privremena zaštita za njih, kao i za sve ostale ukrajinske izbeglice u Nemačkoj, automatski se produžava do marta 2028. godine, prema odluci Saveta EU.

Ukrajinski muškarci vojnog uzrasta koji nemaju osnova za privremenu zaštitu i žele da ostanu u Nemačkoj mogu da podnesu zahtev za azil u zemlji, koji će pojedinačno razmatrati Savezna kancelarija za migracije i izbeglice (BAMF), navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

"Ukrajinski državljani koji se ilegalno nalaze u Nemačkoj mogu biti deportovani ako u njihovom slučaju postoje valjani opšti zakonski razlozi za proterivanje stranaca", zaključuje se u saopštenju.

Zemlje EU su se u julu složile da produže privremenu zaštitu za ukrajinske izbeglice do 4. marta 2028. godine, čime će poseban status za izbeglice od rata u Ukrajini biti produžen za još godinu dana.