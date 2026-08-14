Rukavica izgleda kao obična sve dok se ne aktivira elektrošoke

Rukavica izgleda kao obična sve dok se ne aktivira elektrošoke

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Američka služba za migraciju i carine (ICE) planira da opremi svoje službenike posebnim rukavicama koje mogu da elektrošokiraju ljude koji se opiru hapšenju, saopštilo je Ministarstvo za unutrašnju bezbednost (DHS).

Poznati kao G.L.O.V.E. (Generisani emiter niskog izlaznog napona), uređaji su "čego" kompanije "Komplajant tehnolodžiz" sa sedištem u Kentakiju i već su ih koristili neki američki zatvori i policijske uprave.

ICE planira da potroši između 10 i 20 miliona dolara na ono što DHS naziva "uređajima za provodljivu distrakciju i deeskalaciju", u okviru ugovora koji važi do marta 2027. godine.

Proizvođač javno ne otkriva cenu rukavica, ali je AP izvestio da ICE planira da kupi hiljade uređaja.

Portparol DHS rekao je "Tajmu" da ICE "stalno procenjuje potrebe naših policajaca na terenu kako bi se osiguralo da imaju alate i opremu neophodne za bezbedno hapšenje i uklanjanje kriminalnih ilegalnih stranaca iz naše zemlje".

Rukavica izgleda kao obična rukavica sve dok se, pritiskom na dugme, ne aktivira elektrošoker, objašnjava proizvođač. Direktan kontakt sa izloženom kožom dovodi do bola koji bi trebalo da primora osobu koja se opire na poslušnost u roku od nekoliko sekundi.

Džon Piters, predsednik Instituta za sprečavanje smrtnih slučajeva u pritvoru, uporedio je bol sa ubodom pčele, opisujući ga kao "trenutan i oštar".

Piters je rekao AP-u da se rukavice mogu koristiti za prisiljavanje osumnjičenih koji ne sarađuju da izađu iz vozila ili kuća, kao i za održavanje reda u pritvorskim objektima ICE.

Planirana kupovina izazvala je kritike zagovornika građanskih sloboda koji optužuju ICE za prekomernu upotrebu sile.

Džen Rolnik Borčeta, zamenica direktora za policijske poslove u Američkoj uniji za građanske slobode (ACLU), rekla je da je ICE prošle godine pokazao da njihovi službenici vrlo lako upotrebljavaju silu. "Uvođenje rukavica koje se tako lako mogu koristiti za nanošenje strašnog bola u susretima je recept za štetu javnosti", rekla je ona.

Planirana nabavka dolazi nakon nacionalnih protesta zbog smrtonosnih pucnjava agenata ICE u kojima su stradala dva američka državljanina u Minesoti u januaru.

ICE se takođe suočio sa kontrolom zbog uslova u svojim pritvorskim centrima. Najmanje 52 osobe su umrle u pritvoru agencije tokom prvih 500 dana drugog mandata američkog predsednika Donalda Trampa, prema junskom izveštaju organizacija "Hjuman rajts voč" i "Lekari za ljudska prava".