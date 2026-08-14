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Ukrajinska kompanija za odbrambenu tehnologiju "Fajer Point" imaće svoju prvu balističku raketu spremnu ove jeseni, izjavila je njena generalna direktorka za POLITICO, što predstavlja ključni pomak ako Kijev želi da preživi sve žešće ruske raketne napade.

Irina Terek, koja je ujedno i glavna inženjerka kompanije "Fajer Point", rekla je da rade na svojoj taktičkoj balističkoj raketi kratkog dometa FP-7. Sa dometom od 200 kilometara i bojevom glavom teškom 150 kilograma, ova raketa može da pogodi ciljeve na zemlji, a trenutno se prilagođava i za upotrebu u sistemima protivvazdušne odbrane.

"Fajer Point" takođe razvija i balističku raketu FP-9, koja nosi bojevu glavu od 800 kilograma i ima domet do 855 kilometara, što Moskvu stavlja direktno na metu.

FP-9 Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Oba programa su od presudnog značaja za Ukrajinu. Kijev se suočava sa sve većim nedostatkom presretača za sisteme "Patriot", dok Pentagon trenutno ubrzano radi na obnavljanju sopstvenih zaliha.

Ukrajina takođe želi sopstvene rakete dugog dometa kako bi gađala ciljeve duboko unutar teritorije Rusije, posebno lansere balističkih raketa.

Manjak presretača omogućava velikom broju ruskih raketa da pogode svoje ciljeve, a napadačke kapacitete Moskve dodatno pojačavaju njeni severnokorejski saveznici.

Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

- Naša FP-7 je već u procesu sertifikacije. To zahteva određen broj probnih lansiranja u borbenim uslovima po posebnoj proceduri. Izvršićemo ta lansiranja, dokazati njenu efikasnost u stvarnim borbama protiv našeg neprijatelja, i nakon toga će biti spremna za ugovaranje proizvodnje - rekla je Terekh ove nedelje.

Dodala je da je, ako sve bude teklo po planu, "potpuno realno da bude spremna do ove jeseni".

Vremenski okvir kompanije "Fajer Point" potvrdio je prošle nedelje i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, iako je napomenuo da će raspoređivanje rakete FP-7 zahtevati značajnu međunarodnu saradnju.

- Što se tiče masovne primene, ne mogu da tvrdim, jer postoje stvari koje ne zavise od Ukrajine... postoje određene komponente koje stižu iz drugih zemalja - rekao je Zelenski.

1/9 Vidi galeriju Volodimir Zelenski na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP

FP-7 sastavni deo projekta FREYJA

Raketa FP-7 je ključni deo prvog zajedničkog evropskog antibalističkog sistema pod nazivom FREYJA. Fire Point će obezbediti rakete i lansere, dok će ukrajinski saveznici raditi na ostalim komponentama, kao i na radarima za nadzor i praćenje.

- Ne mogu da otkrivam detalje jer je na partnerima da odluče da li žele o tome da govore. Ali sve se odvija prilično brzo. Svi partneri rade u ritmu ukrajinskih odbrambenih kompanija - rekla je Terek.

Takođe je istakla složenost prelaska sa jednostavne rakete zemlja-zemlja na prilagođavanje FP-7 za sisteme protivraketne odbrane.

- Njihov aerodinamički oblik i principi proizvodnje su slični, ali su im funkcije različite. Jedna treba da odleti od tačke A do tačke B i pogodi cilj; druga ima znatno složeniji zadatak da pronađe i presretne metu - objasnila je.

Budući presretač Freyja proizvodiće se u dve verzije. Prva će biti slična raketi PAC-2 koju koristi sistem Patriot, a koja eksplodira u blizini mete; druga ima složeniji zadatak pronalaženja i direktnog presretanja rakete (sistem "hit-to-kill"), što rade presretači PAC-3.

- Mnogo je brže proizvesti raketu nalik na PAC-2 - rekla je Terek, dodajući: "Nemamo taj luksuz da trošimo decenije kako bismo izmislili sopstvene presretače koji direktno uništavaju metu, pa smo odlučili da idemo korak po korak... a u budućnosti ćemo naučiti kako da napravimo sopstveni 'hit-to-kill' sistem sličan PAC-3".

Proizvodnja sopstvenih raketa u Ukrajini

Dok radi na razvoju sopstvenih kapaciteta, Ukrajina nastoji da od SAD dobije licencu za proizvodnju raketa Patriot PAC-3, ali pregovore otežavaju ograničeni proizvodni kapaciteti i potreba Pentagona da obnovi sopstvene zalihe.

Terek smatra da bi prioritet trebalo da bude sporazum o proizvodnji glava za samonavođenje, koje predstavljaju jednu od najkompleksnijih komponenti rakete.

Terek je takođe navela da će dalekometna raketa FP-9 biti spremna ove jeseni "ako niko ne bude ometao naš rad". To bi Ukrajinu svrstalo među svega desetak zemalja koje poseduju takvu tehnologiju.

Kijev se zasad u velikoj meri oslanja na dronove dugog dometa, poput FP-1, sa dometom do 2.300 kilometara, i FP-2, koji može da preleti do 700 kilometara.

FP-9 znatno teži za presretanje od "Flaminga"

Ukrajina već koristi krstareće rakete FP-5 "Flamingo", koje nose bojevu glavu od jedne tone i imaju domet do 3.000 kilometara.

Balistički FP-9 bio bi znatno teži za presretanje i mogao bi da napada ruske lansirne položaje, umesto da se samo pokušava obaranje dolazećih projektila.

1/15 Vidi galeriju Ukrajinska raketa Flamingo dometa 3.000 kilometara Foto: Handout / AFP / Profimedia, PAUL DZA / Sipa Press / Profimedia, east2west news / WillWest News / Profimedia

Prema ukrajinskim obaveštajnim podacima, Rusija nastoji da spreči razvoj i masovnu proizvodnju ukrajinskog naoružanja, uključujući rakete i dronove. Terekh ističe da Ukrajina zbog toga radi pod velikim pritiskom, ali naglašava da je razvoj sopstvenih kapaciteta ključan za smanjenje zavisnosti od stranih partnera.