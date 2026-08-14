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Rekordne padavine ostavile su hiljade putnika zarobljenih na tokijskom aerodromu Narita u petak, jer su poplave u okolnom području poremetile saobraćaj, dovele do nestanka struje u kućama i odnele najmanje četiri života.

Više od 360 milimetara kiše palo je za 24 sata u delovima prefekture Čiba, koja se graniči sa glavnim gradom Tokijom, poplavivši puteve i železničke pruge tokom jedne od najprometnijih prazničnih nedelja u Japanu.

Posledice nevremena

Vlasti su saopštile da su do sada potvrđene četiri smrtna slučaja, uključujući jednu osobu zarobljenu u potopljenom vozilu, dok se druga osoba vodi kao nestala. Vojnici su poslati u to područje da pomognu u akcijama spasavanja.

- Ovaj slučaj je bio izuzetno neuobičajena situacija. Reagovao sam na mnoge katastrofe u prošlosti, ali nikada nisam doživeo ovakav slučaj - rekao je guverner Čibe Tošihito Kumagai novinarima u petak ujutru.

Više od 22.000 domaćinstava ostalo je bez struje u petak u 11:00 časova po lokalnom vremenu, prema podacima dobavljača komunalnih usluga Tokio Elektrik Pauer.

U gradu Čiba, jednom od najteže pogođenih područja, stotine ljudi provelo je noć pod folijskim ćebadima u vladinim zgradama koje su služe kao privremeni centri za evakuaciju.

7.000 ljudi ostalo zarobljeno u Nariti

Portparol aerodroma je rekao da je zbog poremećaja u saobraćaju oko 7.000 ljudi ostalo zarobljeno u Nariti, dodajući da je planirano da svi letovi u petak obavljaju normalno. Japan erlajns je saopštio da bi neki letovi mogli imati kašnjenja, ali da se trenutno ne očekuju otkazivanja.

Neki glavni autoputevi u Čibi su bili zatvoreni, što je vozače primoralo da pređu na alternativne rute i izazvalo gust saobraćaj, prema podacima operatera autoputeva NEXCO East.

Nekoliko železničkih linija je takođe ostalo obustavljeno u petak ujutru, iako su neki vozovi koji povezuju Naritu sa Tokiom nastavili sa radom, smanjujući gužvu na međunarodnom transportnom čvorištu.

Tokom noći, stotine putnika su čekale u redu da preuzmu ćebad, flaše vode i grickalice od osoblja aerodroma pre nego što su legli preko zgrade terminala, pokazao je snimak javnog emitera NHK.