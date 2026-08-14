Slušaj vest

Rekordne padavine ostavile su hiljade putnika zarobljenih na tokijskom aerodromu Narita u petak, jer su poplave u okolnom području poremetile saobraćaj, dovele do nestanka struje u kućama i odnele najmanje četiri života.

Više od 360 milimetara kiše palo je za 24 sata u delovima prefekture Čiba, koja se graniči sa glavnim gradom Tokijom, poplavivši puteve i železničke pruge tokom jedne od najprometnijih prazničnih nedelja u Japanu.

Posledice nevremena

Vlasti su saopštile da su do sada potvrđene četiri smrtna slučaja, uključujući jednu osobu zarobljenu u potopljenom vozilu, dok se druga osoba vodi kao nestala. Vojnici su poslati u to područje da pomognu u akcijama spasavanja.

- Ovaj slučaj je bio izuzetno neuobičajena situacija. Reagovao sam na mnoge katastrofe u prošlosti, ali nikada nisam doživeo ovakav slučaj - rekao je guverner Čibe Tošihito Kumagai novinarima u petak ujutru.

Više od 22.000 domaćinstava ostalo je bez struje u petak u 11:00 časova po lokalnom vremenu, prema podacima dobavljača komunalnih usluga Tokio Elektrik Pauer.

U gradu Čiba, jednom od najteže pogođenih područja, stotine ljudi provelo je noć pod folijskim ćebadima u vladinim zgradama koje su služe kao privremeni centri za evakuaciju.

7.000 ljudi ostalo zarobljeno u Nariti

Portparol aerodroma je rekao da je zbog poremećaja u saobraćaju oko 7.000 ljudi ostalo zarobljeno u Nariti, dodajući da je planirano da svi letovi u petak obavljaju normalno. Japan erlajns je saopštio da bi neki letovi mogli imati kašnjenja, ali da se trenutno ne očekuju otkazivanja.

Neki glavni autoputevi u Čibi su bili zatvoreni, što je vozače primoralo da pređu na alternativne rute i izazvalo gust saobraćaj, prema podacima operatera autoputeva NEXCO East.

Nekoliko železničkih linija je takođe ostalo obustavljeno u petak ujutru, iako su neki vozovi koji povezuju Naritu sa Tokiom nastavili sa radom, smanjujući gužvu na međunarodnom transportnom čvorištu.

Tokom noći, stotine putnika su čekale u redu da preuzmu ćebad, flaše vode i grickalice od osoblja aerodroma pre nego što su legli preko zgrade terminala, pokazao je snimak javnog emitera NHK.

- Nikada nećemo zaboraviti ovo putovanje - rekao je za NHK jedan američki putnik koji je ostao zarobljen sa porodicom na aerodromu.

(Kurir.rs/Rojters)

Ne propustitePlanetaRUSIJA ODGOVORILA NA PROTEST JAPANA: Pripadnost Kurilskih ostrva Ruskoj Federaciji je neosporiva još od Drugog svetskog rata (FOTO)
profimedia-1122673728.jpg
PlanetaPUTIN U UNIFORMI NA OSTRVIMA KOJE JAPAN SMATRA SVOJOM TERITORIJOM! Tokio uputio "snažan protest" zbog prve posete ruskog predsednika tom području (FOTO, VIDEO)
putin.png
PlanetaLJUDIMA RAZNOSILI OČI, TRUDNICE SEKLI ŽIVE, A DECI DAVALI KEKS SA KUGOM: Najmonstruoznija jedinica na svetu! Obavijeni velom misterije, KRVAVIJI SU OD NACISTA
Jedinica 731
PlanetaRAZORNA OLUJA BRIŠE SVE PRED SOBOM, UDARI VETRA 216 KM/H! Luke i aerodromi obustavili rad, proglašena vanredna situacija! Kina se sprema za NAJGORE! (VIDEO)
Okinava