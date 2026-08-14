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Više od 200 vatrogasaca nastoji da potpuno ugasi veliki požar na severnom poluostrvu Halkidiki, popularnoj turističkoj destinaciji.

Požar je tokom noći uglavnom stavljen pod kontrolu, nakon što je primorao na evakuaciju kopnom i morem i oštetio pojedine kuće.

Najviši stepen uzbune širom Grčke

Za petak su prognozirani olujni vetrovi, pa su službe civilne zaštite stavile Atiku i širi region Atine, kao i Beotiju, Eveju, Korintiju i Argolidu, na najviši, 5. stepen rizika od požara na skali od pet stepeni.

Veći deo ostatka zemlje, uključujući i mnoga egejska ostrva, nalazi se na 4. stepenu rizika.

Borba sa preostalim žarištima

Nadležni na Halkidikiju saopštili su da snage na terenu gase preostala žarišta i sprečavaju ponovno rasplamsavanje vatrene stihije koja je izbila u četvrtak rano popodne.

U akcijama učestvuje najmanje 220 vatrogasaca uz pomoć dobrovoljaca, dok se teška mehanizacija koristi za pravljenje protivpožarnih pojaseva.

Uzrok požara

Požar je izbio u niskom rastinju i brzo se proširio na borovu šumu. Istražitelji sumnjaju da su ga izazvale varnice sa kablova nadzemne elektro-mreže, nakon što se drvo srušilo na njih i izazvalo kratak spoj.

Dramatična evakuacija kopnom i morem

Meštanima i turistima poslate su SMS poruke sa upozorenjem da se evakuišu iz sela Siviri i Furka, što se pokazalo komplikovanim jer to područje ima samo jedan glavni putni pravac za izlazak. Nekoliko stotina ljudi bezbedno je evakuisano morskim putem.

Izgorele kuće i tragičan bilans letnjih požara

Prijavljeno je da je u selu Naftilos izgorelo nekoliko kuća.

U masovnim letnjim požarima širom Grčke poslednjih nedelja stradalo je petoro ljudi, dok su uništene hiljade hektara šuma koje ubrzano nestaju.