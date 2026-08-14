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Ukrajina je napala ključnu rusku naftnu luku Ust-Luga na Baltičkom moru tokom noći 14. avgusta sa 54 drona, izazvavši požar u objektu, prema rečima guvernera Lenjingradske oblasti Aleksandra Drozdenka.

- Zabeležena je šteta koja je rezultirala požarom u luci Ust-Luga - rekao je Drozdenko na Telegramu , dodajući da ekipe za vanredne situacije rade na gašenju požara.

Nije izvestio da li je neko povređen.

Napad je trajao oko četiri sata i završio se u 6:48 ujutru po moskovskom vremenu.

Ust-Luga je najveća ruska luka na Baltičkom moru i ključno čvorište za izvoz nafte i goriva iz Moskve. Njeni terminali rukuju sirovom naftom, lož uljem, mlaznim gorivom i gasoljem.

Rusija je 2025. godine izvozila oko 700.000 barela nafte dnevno preko Ust-Luge, prema podacima Rojtersa.

Luka je druga po kapacitetu ruskog izvoza nafte na Baltiku, odmah posle Primorska. Zajedno, ove dve luke čine otprilike 40% ruskog pomorskog izvoza nafte.

Ust-Luga je više puta bila meta napada

Napad od 14. avgusta je najmanje šesti napad na Ust-Lugu ove godine, što podvlači kontinuiranu kampanju Ukrajine protiv ruske infrastrukture za izvoz nafte.

Krajem marta, luka je bila pod gotovo neprekidnim napadom. 25. marta , ukrajinski dronovi su pogodili Ust-Lugu, pogodivši tankere za naftu i skladišta i izazvali veliki požar. Napad je takođe poremetio rad postrojenja Novatek i privremeno zaustavio izvoz nekih naftnih proizvoda.

Dva dana kasnije, u još jednom napadu su, kako se navodi, pogođena tri tankera za naftu, pet rezervoara za skladištenje goriva, tri brodska pristaništa i druga lučka infrastruktura.

Do 30-31. marta , Ust-Luga je napadnuta četvrti put za nedelju dana, a ponovljeni napadi su poremetili rad postrojenja koje je dnevno obrađivalo oko 700.000 barela nafte.

Udari su imali merljiv ekonomski uticaj. FT je u aprilu izvestio, pozivajući se na procene Kijevske škole ekonomije, da je pet ukrajinskih udara na Ust-Lugu i Primorsk koštalo ruske izvoznike energije oko 970 miliona dolara izgubljenih prihoda u nedelji koja se završila 29. marta.

Ust-Luga je ponovo pogođena početkom aprila, kada su ukrajinski dronovi ciljali naftni terminal 7. aprila usred šire kampanje protiv ruske baltičke energetske infrastrukture.

Luka je takođe bila među ruskim baltičkim naftnim postrojenjima koja su bila meta velikog ukrajinskog napada dronom 6. jula.

Deo šire kampanje

Najnoviji napad dolazi samo dva dana nakon što je Ukrajina pogodila naftni terminal Šesharis u Novorosijsku, najveći ruski naftni terminal na Crnom moru.

1/10 Vidi galeriju Ukrajinski napad sa 15 vrsta oružja na ruski grad Novorosijsk, ključnu luku Crnomorske flote Foto: X printscreen

Taj terminal izvozi procenjenih 600.000-700.000 barela nafte dnevno. Terminali Novorosijska izvezli su 19,8 miliona tona naftnih derivata u 2025. godini.