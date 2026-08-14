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U Rostovskoj i Voronješkoj oblasti, kao i na anektiranom Krimu, ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) ukida pograničnu zonu koja razdvaja Rusiju od ukrajinskih teritorija pod ruskom okupacijom. Nezavisni ruski istraživački portal Agentstvo izvestio je o ovom potezu, pozivajući se na naredbe FSB-a.

U tim dokumentima FSB je predložio poništavanje svojih ranijih naredbi o pograničnim zonama, prema kojima su putnici koji su išli ka anektiranim teritorijama morali da prolaze kontrole kao da prelaze međunarodnu granicu.

FSB se poziva na aneksiju ukrajinskih regiona

FSB je ovu odluku obrazložio time što je Rusija završila proces aneksije samoproglašenih Donjecke i Luganske Narodne Republike, kao i Hersonske oblasti. Na Krimu će pogranična zona ostati "u granicama ostrva u Crnom moru koja pripadaju Ruskoj Federaciji".

Rusija je 2022. godine proglasila aneksiju ukrajinskih Donjecke, Luganske, Hersonske i Zaporoške oblasti, nakon što je još 2014. anektirala Krim.