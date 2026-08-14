RUSIJA UKIDA GRANICU PREMA OKUPIRANIM TERITORIJAMA! FSB doneo neočekivanu odluku: Nema više kontrola na ulazu u anektirane oblasti!
U Rostovskoj i Voronješkoj oblasti, kao i na anektiranom Krimu, ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) ukida pograničnu zonu koja razdvaja Rusiju od ukrajinskih teritorija pod ruskom okupacijom. Nezavisni ruski istraživački portal Agentstvo izvestio je o ovom potezu, pozivajući se na naredbe FSB-a.
U tim dokumentima FSB je predložio poništavanje svojih ranijih naredbi o pograničnim zonama, prema kojima su putnici koji su išli ka anektiranim teritorijama morali da prolaze kontrole kao da prelaze međunarodnu granicu.
FSB se poziva na aneksiju ukrajinskih regiona
FSB je ovu odluku obrazložio time što je Rusija završila proces aneksije samoproglašenih Donjecke i Luganske Narodne Republike, kao i Hersonske oblasti. Na Krimu će pogranična zona ostati "u granicama ostrva u Crnom moru koja pripadaju Ruskoj Federaciji".
Rusija je 2022. godine proglasila aneksiju ukrajinskih Donjecke, Luganske, Hersonske i Zaporoške oblasti, nakon što je još 2014. anektirala Krim.
Ruske snage, međutim, i dalje nemaju potpunu kontrolu ni nad jednom od četiri oblasti koje je Moskva proglasila delom Rusije. Jedino je Luganska oblast gotovo u potpunosti pod kontrolom ruskih snaga.
(Kurir.rs/Meduza)