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Moskovski gradski sud osudio je ruskog državljanina koji je radio za poljske obaveštajne službe na 23 godine zatvora, saopštila je ruska Federalna služba bezbednosti (FSB).

- Presuda Moskovskog gradskog suda kojom je proglašen krivim ruskog državljanina Georgija Vladimiroviča Pirogova, rođenog 1989. godine, koji je bio umešan u saradnju sa poljskim obaveštajnim službama, stupila je na snagu - navodi se u saopštenju FSB, prenosi RIA Novosti.

Sud je osudio Pirogova na 23 godine zatvora, koje će služiti u kaznenoj koloniji strogog režima, novčanu kaznu od 800.000 rubalja (oko 8.250 evra) i dvogodišnje ograničenje slobode.

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