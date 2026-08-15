AMERIKANCI PRETRPELI ŽESTOKE GUBITKE: U napadu na Iran izgubili čak četvrtinu dronova MQ-9 Riper
Sjedinjene Države su izgubile skoro četvrtinu svojih dronova MQ-9 Reaper tokom rata sa Iranom, navodi Vašington post pozivajući se na izvore.
U članku se navodi da su SAD izgubile 45 MQ-9 Reaper-a, koji su postali laka meta za Iran u Ormuskom moreuzu. Ova verzija dronova, koja leti nisko i prilično sporo, koristi se za izviđanje i precizne udare. Njihova cena može da se kreće od 30 do 50 miliona dolara, u zavisnosti od vrste instaliranih senzora i oružja.
Prema Vašington postu, ovi gubici dronova koštali su poreske obveznike SAD 1,3 milijarde dolara. Prema američkom listu, nisu svi izgubljeni dronovi oboreni, neki su se srušili nakon što su njihovi operateri izgubili kontakt sa njima.
Ministarstvo rata SAD postepeno deaktivira MQ-9 Reaper, koje proizvodi General Atomics, i planira da ih zameni flotom jeftinijih udarnih izviđačkih dronova sposobnih da napadaju ciljeve u roju.
MQ-9 Reaper pridružio se rastućoj listi američkog oružja čije su zalihe iscrpljene u ratu sa Iranom i zbog dugoročne vojne podrške pružene Ukrajini. Ranije je WP izvestio da je nedostatak resursa ograničio vojne kapacitete Vašingtona u sukobu sa Iranom. Pentagon je negirao izveštaje da se njegovi arsenali oružja smanjuju.
Istovremeno, administracija Vašingtona zatražila je od Kongresa da izdvoji 67 milijardi dolara kako bi nadoknadila troškove nastale u ratu sa Iranom i obnovila zalihe.