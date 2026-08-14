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Skoro 30 mrtvih ajkula vrste bodljikavi morski pas misteriozno je isplivalo na obalu Nju Džerzija u sredu ujutru, iznenadivši meštane koji su naišli na uznemirujući prizor.

Veliki broj uginulih morskih predatora pojavio se duž plaže u gradu Si Ajl Siti, prenosi ABC.

"Odjednom sam počela da primećujem veliki broj malih ajkula i pomislila sam: 'Ovo je čudno'", rekla je Mišel Grinling, koja je tokom jutarnje šetnje videla životinje razbacane duž desetak gradskih blokova.

Stručnjaci navode da ove manje ajkule, duge između 90 centimetara i 1,5 metara, plivaju u jatima koja mogu brojati od nekoliko stotina do nekoliko hiljada jedinki. Uzrok njihovog uginuća za sada nije poznat.

1/6 Vidi galeriju Ajkula kod Žirja u Jadranskom moru Foto: Printscreen

Stručnjaci imaju nekoliko teorija

"Moglo bi da bude nekoliko stvari", rekao je za ABC Stiven Nagijevič, stručnjak za more sa Univerziteta Stokton.

"Možda se nešto nalazi u vodi, zbog čega su se razbolele i uginule. To je verovatno manje izgledno, pošto ljudi nisu pogođeni", rekao je.

Nagijevič smatra da je verovatnije da su ajkule, koje obično teže između 3,5 i 10 kilograma, uhvatili ribari, a zatim ih bacili nazad u okean.

"Možda su ih bacili preko palube ili su slučajno izgubili mrežu sa svim ulovom, pa su ajkule sa plimom jednostavno isplivale na plažu", objasnio je.

1/5 Vidi galeriju Bela ajkula Foto: Shutterstock, Profimedia, Mediadrumimages/Dave Caravias / Media Drum World / Profimedia

Ova vrsta ajkule relativno je česta duž obale Nju Džerzija, kao i duž istočnih obala Severne i Južne Amerike.

Tokom leta migriraju ka severu i približavaju se obali, dok se zimi sele na jug i dalje od obale, navodi organizacija Conserve Wildlife New Jersey.

Zbog njihove brojnosti, ribari ih često nazivaju "bezvrednom ribom", jer jedu mamce namenjene drugim vrstama.