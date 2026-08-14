MISTERIJA KOJA LEDI KRV U ŽILAMA! Desetine leševa morskih nemani prekrilo obalu: Ljudi u panici u neverici gledali prizor, niko ne zna šta ih je ubilo!
Skoro 30 mrtvih ajkula vrste bodljikavi morski pas misteriozno je isplivalo na obalu Nju Džerzija u sredu ujutru, iznenadivši meštane koji su naišli na uznemirujući prizor.
Veliki broj uginulih morskih predatora pojavio se duž plaže u gradu Si Ajl Siti, prenosi ABC.
"Odjednom sam počela da primećujem veliki broj malih ajkula i pomislila sam: 'Ovo je čudno'", rekla je Mišel Grinling, koja je tokom jutarnje šetnje videla životinje razbacane duž desetak gradskih blokova.
Stručnjaci navode da ove manje ajkule, duge između 90 centimetara i 1,5 metara, plivaju u jatima koja mogu brojati od nekoliko stotina do nekoliko hiljada jedinki. Uzrok njihovog uginuća za sada nije poznat.
Stručnjaci imaju nekoliko teorija
"Moglo bi da bude nekoliko stvari", rekao je za ABC Stiven Nagijevič, stručnjak za more sa Univerziteta Stokton.
"Možda se nešto nalazi u vodi, zbog čega su se razbolele i uginule. To je verovatno manje izgledno, pošto ljudi nisu pogođeni", rekao je.
Nagijevič smatra da je verovatnije da su ajkule, koje obično teže između 3,5 i 10 kilograma, uhvatili ribari, a zatim ih bacili nazad u okean.
"Možda su ih bacili preko palube ili su slučajno izgubili mrežu sa svim ulovom, pa su ajkule sa plimom jednostavno isplivale na plažu", objasnio je.
Ova vrsta ajkule relativno je česta duž obale Nju Džerzija, kao i duž istočnih obala Severne i Južne Amerike.
Tokom leta migriraju ka severu i približavaju se obali, dok se zimi sele na jug i dalje od obale, navodi organizacija Conserve Wildlife New Jersey.
Zbog njihove brojnosti, ribari ih često nazivaju "bezvrednom ribom", jer jedu mamce namenjene drugim vrstama.
Ipak, populacije pojedinih vrsta bodljikavih morskih pasa tokom godina su opale jer često završavaju kao slučajni ulov komercijalnih i rekreativnih ribara.
(Kurir.rs/NYPost)