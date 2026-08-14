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Erupcija vulkana Etne na Siciliji traje već sedam dana, što je izazvalo poremećaj vazdušnog saobraćaja na Siciliji u jeku letnje sezone.

Aerodrom u Kataniji produžio je obustavu letova do 8:00 časova 14. avgusta zbog vulkanskog pepela.

U međuvremenu, Etna, koju meštani od milošte zovu "Njeno Veličanstvo", nastavlja da privlači veliki broj posetilaca.

Euronjuz je prikupio mišljenja stručnjaka i lokalnih vodiča o neuobičajenoj dužini erupcije i merama predostrožnosti koje treba preduzeti radi njenog bezbednog posmatranja.

1/4 Vidi galeriju Erupcija vulkana Etna na Siciliji, avgust 2026. Foto: Roby Fazio / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Izuzetno duga erupcija

Prema rečima Salva Gambina, direktora Etnejske opservatorije u Kataniji u Nacionalnom institutu za geofiziku i vulkanologiju (INGV), trenutna eruptivna faza Etne pokazuje karakteristike koje su već primećene u prošlosti, ali je upravo njeno trajanje ono što je čini posebnom.

- Slične pojave su viđene krajem 1970-ih - rekao je Gambino za Evronjuz. U poslednjim decenijama, fontane i tokovi lave su se javljali u nekoliko navrata, ali "ovi procesi su generalno trajali veoma ograničeno vreme, od nekoliko sati do pola dana. U ovom slučaju imamo sedam dana neprekidne aktivnosti, što je karakteristična karakteristika trenutne erupcije".

Gambino smatra da, pored dužine trajanja erupcije, možda postoji "magma koja se diže iz veće dubine i bogatija je gasom".

Erupcija istovremeno pogađa nekoliko sektora vulkana. U krateru Voragine, aktivnost i fontane lave su u toku, praćene stalnim izbacivanjem pepela, dok u dolini Bove nekoliko otvora hrani polje lave. Za sada, naglašava Gambino, tokovi ne predstavljaju opasnost za naseljena područja.

Oblak pepela umesto toga izaziva najveće poremećaje. Južni vetrovi su ga gurnuli ka aerodromu u Kataniji, pa čak i izvan Sicilije.

- Najveći problem trenutno je uglavnom povezan sa kontinuiranim oblakom koji dolazi iz Voragine. Ovaj oblak je očigledno oblak koji je raspršen u atmosferi i poslednjih dana vetar duva ka jugu, što je komplikovalo stvari, u smislu da se ovaj oblak gura ka području aerodroma i izaziva poremećaje - objasnio je direktor.

Ministar za civilnu zaštitu i morsku politiku, Nelo Musumeči, naglasio je u sredu da „nije vulkan taj koji nije na svom mestu, već aerodrom“, čija blizina Etne čini aerodrom u Kataniji posebno ranjivim na erupcije.

Gužva na Etni

Erupcija je privukla izuzetan broj ljudi na Etnu, stvarajući saobraćaj i nered duž puteva i staza koje vode do mesta sa kojih se može posmatrati vulkanska aktivnost.

- Previše je ljudi i previše automobila parkiranih na haotičan način - rekao je za Euronews Kristijan Alesi, vodič kroz prirodu u EtnaWay-u. Da bi opisao gužve na vulkanu, Alesi ih upoređuje sa najprometnijim odmaralištima i putevima u tom području: "Osećaj je kao da ste u Taormini ili Kataniji subotom".

Gužve se takođe guraju ka tačkama najbližim tokovima lave. Alesi kaže da je video ljude na obodu Vale del Bove, „na toj veoma nestabilnoj padini“, na samo maloj udaljenosti od područja pogođenog vulkanskom aktivnošću.

"Divno je videti, ali to mora biti urađeno bezbedno, sa vodičima".