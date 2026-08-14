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Ruska vlada sakrila je zvanične podatke o novčanim rezervama na jedinstvenom računu trezora, koje su služile kao jedan od glavnih zaštitnih mehanizama za neraspoređena budžetska sredstva, objavio je The Moscow Times 13. avgusta.

Federalni trezor uklonio je svoje dnevne operativne statističke podatke koji su prikazivali depozite u rubljama u komercijalnim bankama i operacije na tržištu novca, kao i ukupnu količinu raspoloživog novca na svim nivoima budžeta.

Ovaj potez usledio je nakon što je ukupna državna potrošnja do kraja jula porasla za 14,5 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Ukoliko se trenutni trend nastavi, potrošnja bi mogla da premaši planirane projekcije za oko pet biliona rubalja, odnosno 56,8 milijardi dolara.

1/14 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

Kako bi finansirale budžetski deficit, koji je do kraja jula dostigao 6,5 biliona rubalja, odnosno oko 73,86 milijardi dolara, vlasti su od početka godine povukle 3,5 biliona rubalja iz ovih rezervi. Time je količina raspoloživog novca u trezoru smanjena sa osam biliona rubalja, odnosno oko 90,9 milijardi dolara, na 4,5 biliona rubalja, oko 51,13 milijardi dolara.

Formalno, ove rezerve čine poreski prihodi i drugi državni prihodi koji se drže u bankarskom sistemu ili ulažu kroz repo i svop transakcije radi ostvarivanja prinosa.

Ekonomista Kiril Rodionov naveo je da je vlada počela intenzivnije da koristi ove novčane rezerve nakon što je u julu obustavila emisije javnog duga, posle pada cena državnih obveznica i smanjene kupovine od strane velikih komercijalnih banaka zbog problema sa likvidnošću i povlačenja novca.

Bivši zamenik ministra finansija i zamenik predsednika Centralne banke Sergej Aleksašenko ukazao je 10. avgusta da je "Trezor sakrio ove informacije".

Državne finansijske rezerve drastično smanjene

I druge državne finansijske rezerve značajno su smanjene od početka ruske invazije na Ukrajinu. Likvidna sredstva u Fondu nacionalnog blagostanja, akumulirana zahvaljujući ranijim prihodima od energenata, pala su sa 8,8 biliona rubalja, odnosno oko 100 milijardi dolara, na 3,5 biliona rubalja, oko 39,77 milijardi dolara, do sredine 2026. godine.

Aleksandra Prokopenko iz Carnegie Russia Eurasia Centra opisala je preostali iznos kao "bledu senku predratnog nivoa". Ministarstvo finansija trenutno pokušava da sačuva preostala sredstva oslanjajući se na tekuće prihode od nafte i gasa.

Održavanje planiranog nivoa državne potrošnje moglo bi da zahteva dodatne fiskalne mere.

"Bez povećanja poreza, slično povećanju osnovne stope PDV-a sa 20 na 22 odsto 2026. godine i poreza na dobit preduzeća sa 20 na 25 odsto 2025. godine, Ministarstvu finansija biće teško da održava trenutni nivo potrošnje", rekao je Rodionov.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

On je dodao da bi nova povećanja poreza mogla da dovedu do "izraženijeg usporavanja privrede nego što je trenutno slučaj".

Ograničavanje pristupa podacima trezora nastavak je ranijih odluka ruskih vlasti da ograniče pristup različitim javnim statističkim podacima.

Od početka invazije na Ukrajinu, vlasti su stavile pod oznaku tajnosti ili ograničile pristup informacijama o zlatnim i deviznim rezervama Centralne banke, detaljnim mesečnim podacima o izvršenju budžeta, proizvodnji goriva, zvaničnim platama, carinskim podacima, demografskoj statistici i finansijskim izveštajima velikih kompanija.

Prethodno je ruski predsednik Vladimir Putin pozvao privatne domaće kompanije da finansiraju naučni razvoj u trenutku kada se državna izdvajanja smanjuju usled velikih troškova za odbranu i rat u Ukrajini.

Govoreći na sastanku Saveta za nauku i obrazovanje u Novosibirsku, Putin je rekao da komercijalne kompanije moraju direktno da naručuju razvoj revolucionarnih tehnoloških rešenja i novih tehnologija.

Poziv je usledio nakon što su izdvajanja iz federalnog budžeta za civilnu nauku pala na 792,1 milijardu rubalja, odnosno oko 8,7 milijardi dolara, što predstavlja svega 2,5 odsto ukupne državne potrošnje.